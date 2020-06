Boa's delen geen boetes uit en overwegen werk te onderbreken

Buitengewoon opsporingsambtenaren denken na over hardere acties om druk op minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid te zetten. De boa's willen worden uitgerust met beschermingsmiddelen als een wapenstok of pepperspray. Woensdag worden in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht geen boetes uitgedeeld, alleen gewaarschuwd. 'We houden wel toezicht, maar treden niet op. Maar we spreken met onze leden over het idee om binnenkort het werk echt te onderbreken. We denken dat dit nodig is', zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond op Radio West.

Een boa die in Urk zomaar het water in wordt geduwd, een handhaver die in IJmuiden ernstig wordt mishandeld als die iemand tot de orde roept... De buitengewoon opsporingsambtenaren hebben schoon genoeg van het toenemende geweld waarmee ze te maken krijgen en we willen bewapend worden.

Vorige week vroegen de boa's ook al aandacht voor hun situatie. Toen hielden ze protestbijeenkomsten door heel Nederland bij diverse gemeentehuizen. In Den Haag was dit niet mogelijk, daarom kwamen de handhavers daar samen in de Loudonstraat, waar de boa's zijn gevestigd. Daar maakten ze symbolisch een gebaar met hun rechtervuist op het hart, zoals het boa-logo is.

Grapperhaus geen voorstander van bewapening

Minister Ferd Grapperhaus is geen voorstander van het bewapenen van boa's. Hij wijst erop dat de politie het geweldsmonopolie heeft in Nederland. 'Alleen die mag geweld gebruiken.' Hij wil wel kijken naar een goede noodknop en bodycams voor boa's. 'Die camera's hebben vaak al een afschrikwekkend effect', meent hij.

'Het is nonsens dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt', reageert Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. 'Die ligt bij de overheid. Boa's kunnen wapens krijgen, dat is bij wet geregeld. Kijk, het is niet zo dat we denken dat dit alles oplost. Maar als je over middelen beschikt, zullen mensen die iets kwaads in de zin hebben wel drie keer nadenken. Zoiets schrikt af en met een wapenstok kan je mensen daadwerkelijk op afstand houden. Het is naïef om mensen die de wet moeten handhaven niet uit te rusten met verdedigingsmiddelen. Die mensen krijgen met overtreders te maken!'

'Minister zit op het verkeerde spoor'

Donderdag staat een gesprek gepland tussen de boa's en minister Grapperhaus. 'Met deze actie willen we druk op dit gesprek zetten', legt Kuin uit. 'De minister zit nu op het verkeerde spoor. Een noodknop en bodycams hebben we namelijk al, maar daarmee vangen we niet de klappen op.'

