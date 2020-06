Justitie eist 14 jaar cel voor Alphenaar die zijn vrouw en dochter stak

Adham S. moet 14 jaar de gevangenis in voor het neersteken van zijn vrouw en dochter. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag geëist in de rechtbank in Den Haag. Het familiedrama gebeurde op 28 mei 2019 op de bovenste verdieping van een flat aan de Diamantstraat in Alphen aan de Rijn.

De 32-vrouw van de verdachte en zijn 17-jarige dochter raakten zwaargewond. Ze werden beide in hun borsttreek gestoken en raakten levensgevaarlijk gewond. En hebben twee weken op de intensive care gelegen. Justitie spreekt dan ook van een dubbele poging tot doodslag. Daarnaast raakt zijn andere dochter van destijds 15 jaar oud lichtgewond aan haar hand.

Het drama maakte veel indruk op de buurt. Bewoners begonnen een actie om geld in te zamelen voor het getroffen gezin. De 42-jarige vader zou werkeloos zijn geweest en had in een Syrië een baan als boer en chauffeur.

Toerekeningsvatbaar

Bij een eerdere zitting werd duidelijk dat er een psychologisch en neurologisch onderzoek is gedaan naar de verdachte. Daaruit is gebleken dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is.

Volgens zijn advocaat was de man de weg kwijt en had zijn geheugen hem in de steek gelaten.