Eerste 'coronaproof' festival valt in de smaak: 'Eindelijk weer applaus, dat is onbetaalbaar'

Onder meer Sjaak Bral, Ed Struijlaart en Tim Akkerman lieten zich van hun beste kant zien voor de dertig mensen in het Zuiderpark. 'Het is niet gek om voor weinig mensen te spelen, vind ik. Je moet dankbaar zijn dat er überhaupt mensen zijn, zeker in deze tijd', legt zanger Ed Struijlaart uit. 'Het is inderdaad een beetje terug naar het begin, maar we moeten ook weer opstarten. Dit is ook weer het begin. Het begin van een nieuwe tijd.'

'Ik heb optreden voor een publiek echt zó gemist', vult Tim Akkerman aan. 'Ik hoorde net meerdere muzikanten die stonden te springen om het feit dat ze weer interactie hadden. Eindelijk weer dat applaus. Dat is echt onbetaalbaar.'

'Ik werd weer warm van binnen'

Een van de initiatiefnemers van het festival is Gerard van den IJssel. 'Ik wil laten zien hoe mooi mijn stad is, dat kon maandenlang niet', vertelt hij. 'Ik doe dit omdat ik wil dat wij als stad zichtbaar blijven en dat de Haagse popscene zichtbaar blijft. Het gaat natuurlijk nergens over, dertig man publiek. Er is geloof ik meer man aan het werk vandaag dan dat er publiek is, maar het gaat erom dat we er weer zijn. Dat we vanaf nu weer samen gaan opbouwen.'

Van den IJssel is na afloop van het festival meer dan tevreden. 'Hoe zeggen ze het ook alweer? Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt. Maar ik merk nu: je weet pas wat je hebt gemist als je het weer een keertje krijgt. In één keer ging het weer stromen in mijn bloed en werd ik weer warm van binnen. Wat ben ik blij dat de muziek er weer is.'

