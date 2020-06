Koor van Veronique Sodano kan eindelijk weer samen zingen: 'Via ZOOM niet te doen'

Koorleidster Veronique Sodano vindt de digitale repetities niet echt een succes. 'Als je via ZOOM zingt heb je te maken met vertraging door wifi. Om dat probleem te omzeilen heb ik alle banden ingezongen,' vertelt de zoetgevooisde Haagse. ‘Vervolgens zette ik tijdens de repetitie de band aan en dan moest iedereen met zijn eigen stem meezingen. De enige die te horen was, was ik. Anders is het niet te doen om samen te zingen vanwege de vertraging op de lijn,' zegt ze lachend.

'Ik vond het heel confronterend', zegt een koorlid. 'Ik zong zo uit de maat en mijn stem klonk zo schel, daar moest ik erg aan wennen. En nog iets: stond ik daar met mijn laptop op de slaapkamer en laat je dan maar eens helemaal gaan. Kijk, normaal gesproken wordt je gesteund door een heel koor. Maar als je ineens alleen jezelf hoort is dat toch wel heel confronterend.'

'Samen zingen is genieten'

In de binnentuin van het Omniversum is de stemming uitgelaten nu de koorleden elkaar voor het eerst in maanden weer live zien. Na een aantal warming-ups en dansjes is het tijd om weer eens uit volle borst te zingen.

'Dit heb ik toch echt gemist', zegt de moeder van Veronique die ook lid is van de Sodano's. 'Het is zo fijn om samen te zingen. 'Ja', vult een ander haar aan, 'er gaat niets boven zingen in een koor, zeker in ons koor!'