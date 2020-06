Zeeman-oprichter Jan Zeeman (78) overleden

Alphenaar Jan Zeeman, oprichter van textielketen Zeeman, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie woensdagochtend. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.

De eerste Zeemanwinkel werd in 1967 geopend in Alphen aan den Rijn door Jan Zeeman. In de loop van de jaren nam Zeeman meerdere winkels en warenhuizen over. Door de overnames groeide de winkelketen in 1980 uit tot de grootste textielonderneming van Nederland.

De familie Zeeman kreeg in 2017 bij het vijftigjarig bestaan een erepenning uitgereikt door de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. Toen oprichter Jan Zeeman in 1999 bij het bedrijf vertrok, waren er 530 Zeeman-filialen in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor en het distributiecentrum van de textielwinkel staan nog altijd in Alphen aan den Rijn.

'Dankbaar en trots'

De familie van Jan Zeeman laat weten 'dankbaar en trots' terug te kijken op wie Jan was. 'Als echtgenoot, vader en opa. Maar ook dankbaar voor hetgeen hij heeft bereikt en wat een prachtig, ondernemend en succesvol leven hij heeft gehad.'