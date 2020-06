OM: 120 uur werkstraf voor medewerker as-Soennah moskee wegens aanzetten tot vrouwenbesnijdenis

Een 32-jarige medewerker van de as-Soennah moskee in Den Haag hoorde vrijdag 120 uur werkstraf tegen zich eisen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van opruiing en het aanzetten tot geweld. De verdachte zou in een video op de website van de moskee vrouwenbesnijdenis hebben aanbevolen. Ook wil het OM dat de man veroordeeld wordt tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Vrouwenbesnijdenis is strafbaar. Bij de ingreep wordt een deel van de clitoris weggesneden en wordt de ingang van de vagina grotendeels dichtgenaaid. In de bewuste video zou de verdachte (een oud-docent van de moskee) hebben gezegd dat besnijdenis verplicht is voor mannen en wordt aanbevolen voor vrouwen. 'De wijsheid die hier achter zit, is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden en bij de vrouw worden haar lusten minder.'

'Natuurlijk hoop ik op een veroordeling. Hij heeft immers geweld tegen vrouwen aangemoedigd door het te doceren', aldus Shirin Musa van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. Zij bracht de zaak aan het rollen door als eerste naar aanleiding van de video aangifte te doen tegen de moskee.

'Ik vind dat mij onrecht is aangedaan'

Musa zei eerder: 'Net zoals ze prediken dat je geen varkensvlees mag eten en vijf keer per dag moet bidden, doceren zij ook dat vrouwen genitaal verminkt moeten worden. Nou, en ik ben een moslimvrouw en ik kan u één ding vertellen: dit is niet wat de islam voorschrijft.' Velen volgden haar voorbeeld, want inmiddels liggen er meer dan 130 aangiften tegen de verdachte.

De moskee heeft de bewuste video inmiddels verwijderd. Advocaat Yasar Özdemir staat de verdachte bij. Tijdens een eerdere zitting sprak hij het vermoeden uit dat het OM onder meer onder druk van de media tot vervolging is overgegaan. De verdachte merkte daarbij op: 'Ik vind dat mij onrecht is aangedaan.'

'Bij een xtc-lab zou meteen actie worden ondernomen'

De oud-voorzitter van de moskee, Abdelhamid Taheri, zei dat het niet de eigen mening van de verdachte was. 'Hij heeft gewoon een tekst voorgelezen tijdens een les over islamitische jurisprudentie.' Taheri vraagt zich af of je in Nederland dan niet uit een geschiedenisboek iets mag voorlezen wat niet jouw mening is? De moskee zou vrouwenbesnijdenis dus niet aanbevelen.

Daar is Musa het niet mee eens. Sterker nog, zij wil nog een stap verder gaan. Ze hoopt dat naast deze strafzaak de burgemeester van Den Haag actie onderneemt tegen de as-Soennah moskee. Musa: 'Vergelijk het met een plek waar hennep wordt geteeld of xct-pillen worden geproduceerd. Daar zou meteen worden ingegrepen. Hier gaat het om genitale verminking en is de volksgezondheid dus in gevaar.'

