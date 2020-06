Stomdronken achter het stuur met kinderen achterin: 'Papa is fout geweest'

Arie gaat op een druilerige zondagmiddag in januari wat drinken bij een brasserie in Leiderdorp. Hij neemt zijn twee jonge dochtertjes mee. Als hij wegrijdt in zijn werkbus, bellen andere caf├ębezoekers de politie, want de 31-jarige huisschilder heeft behoorlijk gedronken. De politie wacht Arie op bij zijn huis, en daar loopt het helemaal uit de hand.

'U stapt uit en moet zich vasthouden aan het portier,' leest de politierechter voor uit het dossier. 'U heeft bloeddoorlopen ogen en spreekt met een dubbele tong. De twee agenten zien uw dochtertjes achterin zitten. U roept: "De politie houdt me aan voor niks!"' Ze kijkt de verdachte aan. 'Wat vindt u daarvan?'

'Ik ben geschrokken', zegt Arie met een rollende Leidse r. Zijn haren zijn glad van de gel en zijn handen liggen rustig op zijn schoot. De politierechter leest verder: 'De meisjes beginnen te huilen en u pakt een van hen op om haar naar binnen te brengen. De agenten vragen om uw legitimatie. Dat weigert u. U wil niet meewerken en u wordt steeds agressiever. "Kankerlijers", roept u, "Ik maak jullie af!"'

Kopstoot

'Omdat er met u niet te communiceren valt, wordt u aangehouden en in de boeien geslagen. U gaat op de grond liggen en daarna probeert u een van de agenten een kopstoot te geven. Weet u dat nog?' Arie staart voor zich uit. 'Ik kan me niet voorstellen dat ik dat heb gezegd of gedaan. Zeker niet het woord kankerlijer, daar zijn mensen aan gestorven. Ja, die alcohol is wel een stomme fout geweest.'

'Op het bureau blaast u 935 microgram (8-14 glazen alcohol red.) en uw rijbewijs wordt ingenomen. U noemt het na een nacht in de cel 'een klotesituatie'. Nou, dat vat het wel mooi samen denk ik.' Arie reageert amper. 'Begrijpt u dat mensen de politie hebben gebeld?' 'Ja, dat is mijn oude buurvrouw geweest. Ik had hetzelfde gedaan, ben niet boos ofzo.'

'Papa is fout geweest'

Met zijn dochtertjes gaat het goed, vertelt Arie. 'Ik heb het uitgelegd, veel gepraat met ze. Papa is fout geweest, je hoeft niet bang te zijn voor de politie. De wijkagent is ook af en toe langs geweest.' 'Hoe reageerde uw ex-vrouw?' vraagt de rechter. 'We zijn er niet echt diep op ingegaan, maar ze vond het wel erg. We hebben nog steeds co-ouderschap.' 'Dan heeft u geluk gehad,' spreekt de rechter hem toe. 'Menig ex-vrouw zou zeggen, dit was de laatste keer.'

De officier van justitie eist een taakstraf van 40 uur en de huisschilder is zijn rijbewijs nog zeker een maand kwijt. 'Dat vind ik wel heftig', reageert de zzp-er. 'Ik wil gewoon aan het werk. Ik heb verschrikkelijk veel spijt.' Hij legt uit dat schilderen zonder werkbus bijna niet te doen is. 'Ik kan mijn spullen niet meenemen. Ik werk nu bijna niet, alleen in de buurt op de fiets.'

'U moet het voelen'

De politierechter vindt de eis van de officier 'heel redelijk'. 'Alcohol op, en uw dochters achterin, dat is buitengewoon ernstig. De straf moet recht doen aan wat er met de agenten is gebeurd en aan de verkeersveiligheid. U krijgt een taakstraf van 40 uur en u bent uw rijbewijs negen maanden kwijt waarvan drie maanden voorwaardelijk. U moet het voelen.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

