'Racisme in mijn leven', van op de bank zitten op de basisschool tot weigerachtige slager

'Racisme (in mijn leven)', onder die kop deelde radiopresentator Rudo Slappendel op social media zijn ervaringen met discriminatie en racisme in Nederland. Hoewel de aanleiding de demonstratie is van Black Live Matter, wil Rudo laten zien dat het hier in Nederland ook voorkomt. Hij kreeg veel positieve reacties op zijn persoonlijke epos.

'Ik zat te kijken naar Beau, en daar ging het over Amerika. Maar ik voelde, dit gebeurt niet alleen in Amerika, maar ook in mijn eigen regio', legt Rudo in Studio Haagsche Bluf op Radio West uit. 'All lives matter, ik voelde frustratie en pijn, want ik heb niet voor mijn kleur gekozen. Nou is het gelukkig niet zo als in Amerika hier'. Toch heeft Rudo in zijn leven genoeg racisme en discriminatie meegemaakt, om een aantal van die ervaringen te delen.

Rudo werd als jongetje van zes maanden in 1981 geadopteerd vanuit India. Hij groeide op bij zijn ouders in Hazerswoude-Dorp. 'De eerste jaren was ik de enige donkere inwoner van het dorp', legt hij uit.

'Ik mocht niet mee dansen'

'De eerste keer dat ik met discriminatie / racisme te maken kreeg, was op de basisschool. Tijdens een les volksdansen moest ik van de -extern ingehuurde- lerares op de bank gaan zitten, want volksdansen was niet voor mij. Aangespoord door klasgenootjes (groep 5 meen ik), besloot ik om dit te melden bij de directeur. De lerares in kwestie kreeg een gesprek en hebben we daarna nooit meer gezien, nadat ze bevestigde dat ik door mijn kleur apart was gezet.'

'In mijn tienerjaren gebeurde er ook een aantal zaken, waarvan ik nu denk #hoedan. Op mijn veertiende ging ik naar de HEMA in het Stadshart van Zoetermeer. Een mevrouw liep de winkel uit, terwijl ik de winkel in liep. Je raadt het al, het alarm ging af. De mevrouw keek geschrokken op, terwijl een winkelmedewerker mij sommeerde om hem te volgen. Toen ik hem zei dat ik de winkel net in kwam, terwijl de vrouw de winkel uitging, maakte dat geen verschil.'

'Het vlees van uw budget ligt in die schappen'

'Een van de schokkendste dingen die Rudo meemaakte was bij de Albert Heijn in winkelcentrum De Boogaard. 'Bij de slager stond een blanke man, ik schatte hem midden 50 en hij droeg zo’n papieren hoedje op zijn hoofd. Toen ik hem vroeg: 'Wat is de meest malse biefstuk dat je hebt liggen?', antwoordde hij: 'Het vlees van uw budget ligt in die schappen.''

Bij Studio Haagse Bluf blikt Rudo terug op die gebeurtenis. 'Op dat moment denk ik, en dat is ook niet goed: 'Jij bent een blanke man met papieren hoedje op je kop en waarschijnlijk verdien ik anderhalf tot twee keer zoveel als jij.’ Relativerend voegt hij toe: 'Niet dat het er toe doet. Maar als je de behoefte voelt om dit te zeggen, zonder dat je me kent, zegt het meer over jou dan over mij.'

Pijnlijk

'Gelukkig kan ik het van mij af laten glijden, maar ik kan me ook steeds meer voorstellen dat het voor veel mensen heel pijnlijk kan zijn.'