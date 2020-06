Utrechters brengen ode aan Van Zanen: 'Jan gaat daar nu wat aan doen in Den Haag'

Het aangekondigde vertrek van burgemeester Jan van Zanen heeft het Utrechtse carnavalsduo Bram-tas-Ties geïnspireerd tot een lied: 'Jan gaat daar nu wat aan doen in Den Haag.' In het nummer komen enkele heikele Haagse thema's voorbij: van de uit de hand gelopen vreugdevuren tot de matige prestaties van ADO Den Haag afgelopen voetbalseizoen. De conclusie is dat Jan van Zanen dit wel even gaat oplossen als hij straks aan de slag gaat in de hofstad.

Vorige Haagse burgemeesters krijgen in de tekst een kleine sneer: 'Paulien kreeg het niet opgekrikt, dus ze werd eruit gekickt. Remkes kreeg het niet gesust, Van Zanen die het brandje blust', zingt het Utrechtse duo, dat meteen ook maar een clip heeft gemaakt.

Blij dat Van Zanen Utrecht verlaat, zijn de twee carnavalszangers niet. Dat blijkt wel uit de tekst: 'Waarom moet je ons verlaten? Is het voor de fame of voor het geld, kunnen we erover praten?'

'Ode aan onze burgemeester'

Bram-tas-Ties ontstond twee jaar geleden toen de huisgenoten Ties de Theije en Bram van Hulten besloten om samen een carnavalskraker te schrijven over de gele-hesjesprotesten. 'Daarin zat de tekst: daar moeten ze wat aan doen in Den Haag', vertelt De Theije. 'Dat zeggen boze mensen namelijk nog weleens.'

'Toen we donderdag hoorden van het vertrek van Jan van Zanen naar Den Haag dachten wij meteen: verrek, dit lied kunnen we heel makkelijk herschrijven en er zo een ode van maken aan 'onze' burgemeester! In een half uur tijd hadden we de tekst herschreven, op dezelfde melodie. Zaterdag hebben we het opgenomen en woensdagochtend uitgebracht.'

Charismatische man

De Theije gaat Van Zanen missen in Utrecht. Hij benadrukt dat Den Haag met zijn komst een gouden greep doet. 'Ik heb Jan weleens ontmoet. Hij is echt een heel open, charismatische man.'

