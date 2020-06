Twitter verwijdert berichten PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres

Twitter heeft woensdag twee omstreden tweets van tv-persoonlijkheid en Haags PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres verwijderd. Bres had dinsdagavond getwitterd dat hij woedend is over 'filmpjes van negers die geweld plegen. Gewoon misselijkmakend.' De PVV in Den Haag zegt dat Bres op persoonlijke titel spreekt en reageert niet op de tweets.

Bres stelt op Twitter dat hij 'de laatste dagen een enorme racist is geworden door dit soort beelden'. Ook deelde hij een filmpje van iemand die een wapen richt op een plunderaar, met de tekst 'Misschien de oplossing....hier luisteren die tyfushonden wel naar!!'.

Bres deelde ook een filmpje van een blanke menigte die gewapend met honkbalknuppels door Philadelphia loopt, naar aanleiding van antiracistische protesten in de VS en in Nederland. Bres zette daar acht applaus-emoji's bij. Die tweet staat nog online.

'Verwijder jezelf gewoon'

Bres laat weten dat hij een tijdje stopt met Twitter. 'Het is mij al die bonje die ik krijg als ik mij weer is heb zitten opvreten over het onrecht wat sommige mensen moeten doormaken niet waard'.

Er wordt gevarieerd gereageerd op de aankondiging van Bres om te stoppen met Twitter. 'Gewoon niets van aantrekken en je mening blijven verkondigen!', schrijft een Twitteraar. Ook zijn er Twitteraars die blij zijn met het vertrek. 'Verwijder jezelf gewoon', is één van de anonieme reacties.

Voorkeursstemmen

In 2018 werd Bres met voorkeursstemmen verkozen in de Haagse raad, maar hij besloot af te zien van zijn zetel en de PVV achter de schermen te helpen als fractievertegenwoordiger. Het presidium van de Haagse raad 'reageert niet op individuele tweets van raadsleden of fractievertegenwoordigers.'

Het is niet de eerste maal dat Bres, die doorbrak bij het grote publiek als ADO-fan en volkse deelnemer van het discussieprogramma Het Lagerhuis, in opspraak is door een bericht op Twitter. De Hagenaar retweette een tweet met de tekst 'Kut Afrikanen. Laf, stiekum en altijd in een groepje. Ik zeg uitroeien met een GOEIE Hitler'.

Noord-Amerikanen te zien

Veel partijen in de Haagse raad reageerden hier woedend op. De PVV haastte zich toen te zeggen dat Bres geen partijstandpunt vertolkte. Overigens constateerde docent wetenschapsjournalistiek en brongebruik aan de Universiteit Leiden, Peter Burger, toen na onderzoek dat in het filmpje waar het bericht van Bres naar verwees niet Afrikanen maar Noord-Amerikanen te zien waren. Het ging om een vechtpartij in de straten van de Amerikaanse stad Boston.