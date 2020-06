Aanpak Den Haag Zuidwest op stoom: 'Wees er en zie mij, dat is genoeg'

In wijkwinkel Bij Betje in Moerwijk worden maaltijden klaargemaakt Foto: Omroep West

Het is een van de belangrijke doelen van het Haagse college. Het verbeteren van het leven van de inwoners van Den Haag Zuidwest. Afgelopen najaar zijn tientallen sociale projecten in het stadsdeel van start gegaan die hiervoor moeten zorgen. Bij Betje in de Betje Wolffstraat is zo'n project. 'Bij ons draait het om een ding: wees er en zie mij. Dat is genoeg', zegt Mariƫlle van der Zwan van Bij Betje.

Den Haag Zuidwest is een stadsdeel met veel problemen. De armoede is groot, veel huizen zijn slecht en de leefbaarheid houdt te wensen over. In 2019 is in Den Haag de Regiodeal van start gegaan, een samenwerking van de gemeente en het Rijk. Het Rijk heeft 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat de achterstand van Den Haag Zuidwest ingelopen kan worden. De gemeente heeft daarbovenop 10 miljoen euro vrijgemaakt. Het geld is gestoken in tientallen sociale projecten die inwoners helpen om bijvoorbeeld uit een isolement te komen, werk te vinden of schulden af te lossen.

Wijkwinkel Bij Betje in de Betje Wolffstraat in Moerwijk is een project dat al langer loopt. Deze woensdagmiddag is er veel bedrijvigheid. Vrijwilligers maken tientallen maaltijden klaar die ze rond gaan brengen in de wijk. Normaal gesproken eten buurtbewoners gezamenlijk in de wijkwinkel. Maar vanwege het coronavirus is dit momenteel niet mogelijk.

Maaltijden rondbrengen

'We zijn een buurthuis waar mensen in en uit kunnen lopen', legt Mariëlle van der Zwan van Bij Betje uit. 'We kookten bijvoorbeeld drie keer in de week voor de buurt. Maar toen kwam de coronacrisis en moest alles op slot. We wilden de mensen niet in de steek laten en dus zijn we op de eerste dag van de lockdown begonnen met het maken en rondbrengen van maaltijden voor de mensen die hier toch al kwamen. Uiteindelijk zijn er veel meer mensen bijgekomen die ook wel een maaltijd konden gebruiken Met behulp van sponsors en andere leveranciers is het gelukt om steeds meer mensen te helpen.'

Bij Betje is ontstaan vanuit het idee om mensen uit de buurt een eigen plek te geven. 'Ondernemers uit de winkelstraat wilden niet alleen maar winkels in de straat, maar ook een locatie waar mensen kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten', zegt Van der Zwan. 'Waar ze een bakkie koffie kunnen drinken, hun verhaal kunnen doen, wat eten. Tegelijkertijd kunnen mensen hier terecht voor financiële of administratieve vragen. Bij ons mag heel veel maar hoeft niets. Gewoon er zijn, meer is het niet, het idee van: ik zie jou. Dat is genoeg.'

Deur staat open

Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) is Bij Betje een goed voorbeeld van een project dat veel mensen kan helpen. 'De deur staat hier open en mensen kunnen gewoon binnen wandelen', zegt Balster. 'Via mond-op-mond-reclame trekt het project steeds meer mensen en dat is onze bedoeling.'

Eind 2019 zijn de meeste projecten gestart die via de Regiodeal zijn gefinancierd. 'We gaan nu kijken welke projecten werken en welke niet en met de projecten waar we niet tevreden over zijn stoppen we', zegt Balster. 'Zo komen we door onze ervaringen uiteindelijk tot een aanpak die de positie van mensen in de wijk echt gaat verbeteren.'

Woningen

Het blijft niet bij sociale projecten alleen. Ook de woningen in Zuidwest moeten flink verbeterd worden, want er is sprake van veel achterstallig onderhoud, schimmel en vocht. Ook wil Den Haag tienduizend nieuwe woningen bijbouwen in de wijk. Balster: 'Hiervoor hebben we tientallen miljoenen euro's uitgetrokken.'

Maar de stad kijkt ook naar het Rijk. 'Na deze Regiodeal-projecten willen we dat Zuidwest onderdeel wordt van een Nationaal Programma. Dat betekent dat het Rijk meebetaalt aan het oplossen van de problemen in de wijk. Wij hebben hiervoor zeker tweehonderd miljoen euro nodig van het Rijk. Zo kunnen we twintig jaar lang investeren in de toekomst van de bewoners van Zuidwest.'