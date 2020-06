'Beloon mensen die troep opruimen bij containers'

Hagenaars die een ondergrondse afvalcontainer adopteren en ervoor zorgen dat het daar omheen netjes blijft, hoeven geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Dat voorstel doet de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. 'De tientallen mensen die nu vrijwillig het gebied rond een container schoonhouden, moeten we meer waarderen', aldus fractievoorzitter Richard de Mos. 'Alle handjes zijn welkom om de stad schoner te krijgen. Een groot adoptantenlegioen is daarbij zeer wenselijk.'

De afgelopen maanden ergeren veel bewoners én partijen in de Haagse gemeenteraad zich aan de troep op straat, vooral rondom de ondergrondse afvalcontainer, oracs. Dat ziet ook het Haagse stadsbestuur. In de meest recente brief over de coronamaatregelen erkent het college van burgemeester en wethouder dat het 'aanbod van afval hoog blijft'. In parken en bij de stranden zijn daarom al extra containers neergezet.

Ook ziet het stadsbestuur een kans. 'Nu veel mensen thuis zijn en het werk van onder meer de vuilnismedewerkers en vegers veel lof oogsten, zie we een mooie kans om juist nú extra orac-adoptanten te werven. We zullen deze voortaan overigens containercoaches noemen. Die zullen we ook een plek geven in de doorlopende publiekscampagne Schoon, doen we toch gewoon?', aldus het college.

Negatieve trend

Hart voor Den Haag wil nog een stap verder gaan, aldus fractieleider De Mos. Hij zegt zich 'mateloos' te storen aan de hoeveelheid vuilnis die bij de ondergrondse afvalcontainers wordt neergezet. 'We zien in de stad een negatieve trend: er wordt steeds meer afval naast de containers gedumpt. Soms zelfs volledige huisraad.' Toen hij nog wethouder was, kwam hij daarom al met voorstellen voor meer handhavers, een voederverbod in wijken met overlast van meeuwen en ratten en een pleidooi bij het kabinet voor het invoeren van een boete om recidiverende afvalhufters zwaarder aan te pakken.

Als raadslid pleitte De Mos al voor hogere boetes, flexibel cameratoezicht, teams die mensen op heterdaad moeten betrappen en vaker legen van containers. Maar Hij wil naast die 'repressie' nu ook goede voorbeelden belonen. Tientallen mensen in de stad hebben al een container geadopteerd. Zij krijgen van de gemeente een schoonmaakpakket met een bezem, handschoenen, een rol grijze vuilniszakken, een zwerfvuilknijper en een stoffer en blik. Ook krijgen ze een sleutel van de container. Zodra een klep niet meer opengaat omdat er vuilnis inklemt, kan de adoptant deze met een sleutel openen om de verstopping te verhelpen.

Perfect wapen

De Mos ziet in die adoptanten een 'perfect wapen' in de strijd tegen de groeiende Haagse afvalberg. Daarom wil hij die mensen belonen door hen de afvalstoffenheffing kwijt te schelden. Het raadslid: 'Iedere straat zou wat mij betreft een adoptant moeten krijgen die een oogje in het zeil houdt, afval opruimt of - bij grote stukken afval - melding doet bij de gemeente. Als je per straat een adoptant hebt waarvan je de afvalstoffenheffing kwijt scheldt, zijn de kosten relatief beperkt en krijgen we een veel schonere stad.'

