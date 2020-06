Koomans Poppentheater weer open: 'Ik heb spierpijn in mijn armen van het niet spelen'

Het Koomans Poppentheater werd in 1960 opgericht door Frank Kooman, en wordt nu voortgezet door zijn zoon Arjan. Het is het oudste vaste poppentheater in Nederland en sinds deze week worden er weer voorstellingen gemaakt. 'Maar dat is wel weer wennen hoor,' zegt Arjan. 'Ik doe dit al 25 jaar, maar ik heb spierpijn in mijn schouders doordat ik zolang niet gespeeld heb.'

'Als poppenspeler houd je je armen hoog, en vaak in vreemde posities. Dat voel ik nu direct in m'n schouders.' Arjan houdt de poppen omhoog zoals hij ook doet tijdens een voorstelling. 'Jeetje, hoe houd ik dat vol straks? Ik voel het nu al,' zegt Arjan met een glimlach op zijn gezicht.

Zorgen

'Door de maatregelen kunnen we nu de zaal niet uitverkopen. Normaal kunnen hier zo'n 125 kinderen zitten, of tachtig volwassenen. Nu hebben we met kussens aangegegeven waar iedereen moet gaan zitten. Door de maatregelen kunnen we maar dertig mensen toelaten. Als we tot honderd mogen, dan is dat voor ons geen optie. Ons theater is te klein, dan zitten de mensen te dicht op elkaar. Dat geeft zorgen.'

Desondanks wil Arjan niet klagen: 'Ik besef me heel goed dat we ongelooflijke mazzel hebben dat we in Nederland wonen. Er is toch een vangnet, en ook via Stichting Vrienden van Koomans Poppentheater kwamen er donaties binnen om de schade deels op te vangen. Ik ben daar heel dankbaar voor, we gaan gewoon weer spelen, en we maken er het beste van,' besluit Arjan.