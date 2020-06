Smalle en drukke straten mijden met social distancing kaart TU Delft

Psyllidis had nadat hij hoorde dat iedereen anderhalve meter afstand moest houden maar een vraag. 'Is dit wel mogelijk? Zeker in steden die in de Middeleeuwen zijn ontworpen zijn de stoepen krap en de straten ook niet zo heel breed. Kun je dan wel in twee richtingen over de stoep lopen, zonder dat je binnen die anderhalve meter komt?'

De professor van de Delftse universiteit ging direct aan de slag. 'We zijn een team van onderzoekers die houden van steden en van data. We hebben nu van acht Nederlandse steden een kaart gemaakt waar je kunt zien of de stoepen breed genoeg zijn om afstand te houden.' Voor de kaart heeft het team gebruik gemaakt van openbare gegevens als de Basisregistratie Grootschalige Topografie, het CBS en OpenStreetMap.

Achilleas Psyllidis | Foto: TU Delft

Interactieve kaart

Bij de acht steden waar nu een interactieve kaart van is zitten ook Delft en Den Haag. De uitkomsten voor deze steden hebben Psyllidis niet verrast. 'Delft is een oude stad, dus je ziet in het centrum veel rood, wat aangeeft dat het lastig is om je aan de social distancing te houden. Maar ook in modernere stadsgebieden is het niet altijd mogelijk om voldoende afstand te houden.'

De social distancing map van Delft | Afbeelding: TU Delft

De kaarten laten op dit moment alleen nog de breedte van de stoepen en wegen zien, maar het team is druk bezig om extra functies toe te voegen. 'We zijn nu druktemetingen toe aan het voegen. We kijken dan naar locaties waar veel mensen naar toe komen. Een stoep kan in theorie breed genoeg zijn om aan beide kanten te lopen, maar als er in die straat ook een supermarkt, ijssalon en enkele andere winkels zitten waar mensen buiten in de rij staan te wachten, dan blijft er minder ruimte over voor fietsers en voetgangers', legt Psyllidis uit.

Beleidsmakers

Met de nieuwe toepassingen hopen de medewerkers van de TU beleidsmakers in steden te kunnen helpen. 'We hebben bijvoorbeeld contact met iemand uit de gemeenteraad van Den Haag over de mobiliteit in de stad. Door alle versoepelingen komen er steeds meer mensen op straat. De komende maanden zullen er dan op diverse plaatsen interventies vanuit het lokale bestuur moeten komen. Dan moet je denken aan straten die tijdelijk afgesloten worden voor auto's om op die manier voetgangers meer ruimte te geven. Dit doe je niet voor een hele stad, maar alleen op plaatsen waar het te druk is. Onze kaarten moeten hierbij helpen.'

De social distancing map van Den Haag | Foto: TU Delft

Maar Psyllidis wil ook de bewoners van de stad helpen om afstand te houden. 'We werken ook aan een routeplanner', legt de assistent-professor uit. 'Mensen kunnen dan aangeven waar ze naar toe moeten. GoogleMaps geeft dan de snelste route, wij tonen de route met meer ruimte op de stoep en daarmee een veiligere manier om van A naar B te komen.'

Beschikbaarheid van data

De TU Delft hoopt op deze manier de mogelijkheden van de Social Distancing Dashboard snel uit te breiden. 'We hebben veel plannen, maar alles hangt af van de beschikbaarheid van data. Omdat we de algoritmes en dergelijke hebben, kunnen we een kaart in enkele uren maken. We werken daarom net zo hard aan nieuwe kaarten als aan nieuwe functionaliteiten. Beleidsmakers in steden die behoefte hebben aan een dergelijke kaart van hun stad kunnen dan ook altijd contact met ons opnemen.'