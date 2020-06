Glen (55) danst als vrouw op Hindoestaanse feestjes: 'Het zit in mijn DNA'

Van 1873 tot 1916 kwamen vanuit de deelstaten Uttar Pradesh en Bihar in India in totaal 64 zeil- en stoomschepen met arbeiders aan in Suriname, die aan het werk gingen op de plantages. In 1974 en 1975 verhuisden tienduizenden Hindoestanen naar Nederland, omdat ze bang waren voor rassenonlusten tijdens de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname. Het maakt Den Haag met 50.000 Hindoestaanse Nederlanders de stad met de meeste Hindoestanen op het vasteland in Europa.

Een van hen is Glen. Hij is trots op zijn roots en probeert de Hindoestaanse tradities in ere te houden door op te treden met de londá ke nác. Dit doet hij al twintig jaar naast zijn vaste baan. 'De dansact die ik opvoer doe ik voor mijn plezier, het zit in mijn DNA', vertelt hij. 'Ik ben al van jongs af aan aan het dansen, maar deze specifieke vorm vind ik heel bijzonder om te doen. Het is spiritueel, bijna meditatief.'

Oorsprong in India

De londá ke nác (de dans van een jongen) komt oorspronkelijk uit India, waar het in deze vorm bijna verdwenen is. Door de contractarbeiders werd de dans meegenomen naar Suriname en vooral de Hindoestanen op het platteland hebben toentertijd deze dansvorm omarmd. Op bijvoorbeeld de vooravond van een huwelijk wordt het als vermaak voor de gasten ingezet.

Maar dat komt ergens vandaan, legt Glen uit. 'Als men voor een trouwerij van het ene naar het andere dorp moest gaan, waren er onderweg kapers die de bruid probeerden te ontvoeren', vertelt hij. 'Daarom werd een als vrouw verklede man in de draagstoel van de bruid gezet, zodat de kapers hem aantroffen in plaats van de bruid. Omdat de rit lang kon duren, zorgde de verklede man voor zang en dans.'

Glen Radhe | Foto: Moen Poerin

De hele wereld over

Tegenwoordig wordt de traditionele dans nog steeds uitgevoerd tijdens een huwelijk en andere belangrijke momenten. De londá ke nác wordt uitgevoerd bij het aankleden van de bruidegom en bij het vertrek van de bruidsstoet, maar ook direct na aankomst van de bruidsstoet bij de woning van de bruid of in de feestzaal. Glen gaat ook vaak naar bejaardentehuizen in Den Haag waar veel Hindoestanen wonen, die ontzettend genieten van zijn act. Ze herkennen het van vroeger, uit Suriname.

Ook is Glen een aantal keer in New York geweest om andere dansers te ontmoeten en met hen op te treden. 'Deze vorm van dansen gaat namelijk de hele wereld over want de contractarbeiders gingen destijds ook naar andere werelddelen', vertelt Glen. 'Maar zo populair als het in Nederland en Den Haag is, is het nergens anders meer.'