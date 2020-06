Vrijwilligers speeltuin dreigen katten te ontvoeren om overlast van kattenpoep

Saartje is één van de twee katten van Arwin. Hij woont aan de Lammenschansweg en zijn achterpoort komt uit bij de speeltuin aan de Anjeliersstraat. Hij gaat ervan uit Saartje ook weleens in de speeltuin komt, maar dat is nooit een probleem geweest. 'En dan krijg je van de ene op de andere dag krijg te horen dat ze van plan zijn je kat te ontvoeren', zegt Arwin. 'Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd.'

Alwin denkt eerst nog dat het een grap is, maar dat is niet geval antwoordt de speeltuin via Facebook. Wel zegt de speeltuin dan af te zien van de 'ontvoeringen'. In plaats daarvan wordt aangekondigd dat de verzamelde kattenpoep in de brandgangen gedumpt zal worden. 'Dus ik viel van de ene verbazing in de andere', zegt Alwin.

Boetekleed

Speeltuinbestuurder Hans van Dam trekt nu het boetekleed aan. 'Het briefje was een ondoordachte actie van gefrustreerde vrijwilligers', legt Van Dam uit. 'Die kattenpoep is echt een probleem voor ons. We halen iedere ochtend ongeveer een half emmertje poep uit de speeltuin. Want we willen natuurlijk niet dat de kinderen aan hun handen of voeten krijgen.'

Briefje aan de buurt

Van Dam begrijpt dat de actie veel onrust in de buurt heeft veroorzaakt. 'Dat was echt niet de bedoeling'. En daarom heeft de speeltuin al een excuusbrief bezorgd bij de buurt. Het is nog wel onduidelijk hoe het probleem met de kattenpoep opgelost kan worden. Inmiddels heeft een aantal buurtbewoners al wat tips via de mail gestuurd. De speeltuin gaat daar nu mee aan de slag.