Vanaf 18 juni weer vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport naar Spanje, Portugal en Kroatië

Transavia gaat vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegen op op Malaga, Alicante, Ibiza en Girona in Spanje. Ook vliegen ze op Faro in Portugal en Split in Kroatië.

Sinds half maart lag het vliegverkeer vanaf de luchthaven zo goed als stil. Vanwege de coronacrisis hielden vliegtuigmaatschappijen hun vloot aan de grond. Voor repatriëringsvluchten, zakelijk vliegverkeer en uitwijkende vliegtuigen bleef het vliegveld wel geopend.

Mondkapje verplicht

De luchthaven stelt het dragen van een mondkapje in de terminal verplicht. Ook moeten passagiers een vooraf ingevulde gezondheidsverklaring laten zien als zij de terminal binnenkomen. De regels zijn opgesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook heeft de luchthaven belijning aangebracht om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. Daarnaast zijn er spatschermen bij incheck- en servicebalies geïnstalleerd en wordt er intensief schoongemaakt.

De luchthaven is blij dat het commerciële vliegverkeer na maanden weer wordt hervat. 'Wij hechten grote waarde aan de veiligheid en gezondheid van iedereen die via onze luchthaven reist en op de luchthaven werkt. Wij vertrouwen erop dat passagiers met de nieuwe regels veilig en verantwoord hun weg zullen vinden en dat ze de aanwijzingen van ons luchthavenpersoneel goed opvolgen. Alleen zo kunnen we het vliegverkeer op Rotterdam The Hague veilig en gezond afhandelen.'

Aantal bestemmingen

Het aantal bestemmingen vanaf de luchthaven zal vermoedelijk de komende weken toenemen. Transavia bekijkt dit vooralsnog per week. Wanneer andere luchtvaartmaatschappijen weer gaan vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport is onbekend.

