Jan lag op de ic met corona: 'Je hoopt niet dat het je zelf overkomt en dan overkomt het je toch'

Jan gaat op de weegschaal in zijn slaapkamer staan. 'Voordat ik door de corona geveld werd, woog ik 125 kilo.' Toen hij net van de ic afkwam was daar nog maar 104 kilo van over. Inmiddels laten de cijfers op de weegschaal weer 111 kilo zien. 'Dus ik heb gelukkig weer zeven kilo aan spiermassa opgebouwd.'

Hoe hij het virus heeft opgelopen, weet Jan niet. 'Ik heb geen idee. Ik heb bijna niemand gezien en boodschappen deed ik met een zelfscanner.' Toch raakte hij besmet met het coronavirus.

'Als ze niet hadden gebeld, was ik doodgegaan'

Na dagenlang koorts werd Jan op 4 april naar het ziekenhuis gebracht. 'Het gekke is, je merkt er niks van, want je hebt het helemaal niet benauwd. Ik ademde wel anders, maar ik kon gewoon zinnen praten', zegt Jan. 'Maar je longen nemen geen zuurstof meer op. Dus als ze de hulpdiensten niet hadden gebeld, was ik die nacht doodgegaan.'

Jan, net ontwaakt op de ic. | Foto: privé Jan Gort

Twee weken lag hij op de ic, al kan hij zich daar nauwelijks iets van herinneren. De enige herinnering is een aaneenschakeling van vreemde dromen. 'Zo zat je in Zuid-Amerika en dan zat je ineens in een rare kliniek in Zwitserland. Hele rare dingen. Een soort Matrix-film. En ik had veel dorst, oneindige dorst. Ik heb toen ik een beetje wakker werd, ook heel veel gedronken.'

Dagboek

Op de keukentafel ligt een notitieboekje. 'Een dagboek dat mijn kinderen hebben bijgehouden', zegt Jan terwijl hij erdoorheen bladert. 'Begin van de nacht ben je opgenomen op de ic', leest hij voor en slikt. 'Doodsangsten straalden we uit. Letterlijk. De gedachte dat je niet meer bij ons blijft - mijn grote sterke papa die het niet meer overleeft - blijft altijd door mijn hoofd spoken.' De woorden raken hem. 'Dat heb je zelf niet door, als je daar ligt.'

Je hoopt niet dat het je zelf overkomt en dan overkomt het je toch - Caroline, vrouw van Jan

Ook voor zijn vrouw Caroline was het een hectische en spannende periode. 'Je weet niks, je kan niks, je moet afwachten. Je ziet natuurlijk de beelden. Je hebt de beelden van Italië op je netvlies . Je hoopt niet dat het je zelf overkomt en dan overkomt het je toch.'

Opkrabbelen

Na de ic ligt Jan bijna twee weken op een gesloten afdeling, om daarna door te stromen naar de revalidatieafdeling. 'Sinds een week ben ik weer thuis', zegt hij.

Jan voordat hij het coronavirus kreeg. | Foto: privéarchief Jan Gort

Langzaam krabbelt hij weer op. Twee keer per dag stapt hij een kwartiertje op de fiets en hij oefent met gewichten. 'Ik ben heel blij dat ik een klein beetje kan bewegen. Ik ben zelfstandig, ik kan de trap op, ik kan een eindje om. En ik kan buiten op mijn boodschappenfiets rijden, die heeft terugtrapremmen, want mijn handen doen het niet, er zit geen kracht in. Ik kan ook geen mes en vork vasthouden. Ik kan nog niet veel.'

'Ik kan weer een boek lezen, dat is fijn'

Toch is hij blij dat hij weer thuis is. Wat hij het meest heeft gemist? 'IJsjes, en natuurlijk knuffels.' Over de toekomst maakt hij zich geen zorgen. 'Ik heb geen haast, ik hoef nergens heen. Ik geniet hiervan. Ik kan weer een boek lezen, dus dat vind ik al heel fijn.'

