Corona: Sportdeelname kinderen fors gedaald vanwege coronacrisis

In een persconferentie werd woensdagavond onder meer bekendgemaakt dat het kabinet het reisadvies voor twaalf Europese landen waarschijnlijk versoepelen, en dat mensen in verpleeghuizen vanaf 15 juni weer meer bezoek mogen ontvangen.

Het officiële dodental in Nederland staat sinds woensdag op 5977.

Er liggen nog 116 coronapatiënten op de intensive care.

Reisadvies voor twaalf Europese landen wordt versoepeld.

Kabinet heeft OMT niet gevraagd om advies over vliegtuigen

Het kabinet heeft de experts van het Outbreak Management Team (OMT) niet gevraagd te kijken naar het risico op besmetting met het coronavirus in vliegtuigen. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM donderdag in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Antje Diertens wilde weten wat Van Dissel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zou adviseren, om het risico op besmettingen te beperken. Het OMT heeft zich hier vooralsnog niet in verdiept, omdat daar geen verzoek toe is gedaan door het kabinet.

'Dit is typisch iets waar je zorgvuldig naar moet kijken', omdat er veel factoren zijn die van invloed kunnen zijn, aldus Van Dissel. Het filteren van lucht maakt bijvoorbeeld een positief verschil. En als de lucht door het circulatiesysteem naar beneden wordt gedrukt, zullen druppels met virusdeeltjes sneller neerdalen. Van Dissel verwees wel naar ervaringen uit het verleden, met bijvoorbeeld ebola of open tuberculose. In die situaties liepen vooral mensen die dichtbij een besmet persoon zaten risico, en dat risico 'nam snel af naar mate je verder in het vliegtuig zat'.

Premier Mark Rutte werd woensdag ook gevraagd of het veilig is weer te gaan vliegen. Hij verwees naar internationale afspraken die door luchtvaartmaatschappijen zijn gemaakt. 'Vliegtuigmaatschappijen zullen zelf maatregelen nemen om ofwel de anderhalve meter te handhaven of anderszins aanvullende maatregelen te nemen en daar heb je je dus strikt aan te houden, is mijn advies.'

NOC*NSF: sportdeelname kinderen fors gedaald vanwege coronacrisis

Het aantal sportende kinderen in de leeftijd tussen 5 en 12 jaar is in de maand april in vergelijking met dezelfde maand in 2019 met 50 procent gedaald. Dit is het gevolg van het sluiten van de sportaccommodaties in Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Sportkoepel NOC*NSF maakte de dramatische daling bekend bij de presentatie van het rapport 'Zo sport Nederland; trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2019)'. Dat meldt de NOS.

De jaarlijkse rapportage van NOC*NSF gaat nog over de 'oude wereld', die van voor het uitbreken van de coronacrisis. 'De schrik slaat me om het hart', zei voorzitter Anke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF bij de presentatie van de cijfers. 'Van 85 procent wekelijks sportende kinderen naar nu 35 procent. Net nu we die 85 naar 95 procent wilden brengen, slaat het coronavirus toe.'

'Beperkt effect coronacrisis op vaccinaties zuigelingen'

De uitbraak van het coronavirus heeft een 'beperkte' invloed gehad op de deelname van zuigelingen aan het Rijksvaccinatieprogramma, meldt het RIVM. Het aandeel kinderen dat de afgelopen maanden de eerste BMR-vaccinatie heeft gekregen (tegen bof, mazelen en rode hond) was circa 5 procent lager dan vorig jaar. Dat is ook het geval bij de eerste DKTP-vaccinatie (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio). In andere landen was de daling groter.

Vooral in maart werden minder kinderen dan gewoonlijk gevaccineerd, zegt het RIVM. 'Dit is in april deels weer ingehaald.' Verrast is het instituut niet. 'Dit is niet onverwacht, aangezien kinderen en ouders nu niet naar het consultatiebureau mogen komen als ze milde verkoudheidsklachten hebben of als er iemand uit het gezin koorts heeft. In dat geval wordt de inenting een of twee weken uitgesteld. Het is de verwachting dat de komende maanden meer kinderen alsnog worden gevaccineerd.'

'Meeste taxichauffeurs denken te moeten stoppen'

Taxichauffeurs zien de toekomst somber in. Meer dan 70 procent van hen verwacht binnen een jaar te stoppen met het werk. Dat meldt vakbond FNV op basis van een enquête onder meer dan 200 chauffeurs.

Het gemiddelde inkomen van taxichauffeurs is door de coronacrisis enorm gedaald. Bijna driekwart van de chauffeurs is gestopt met rijden en meer dan een kwart werkt door uit noodzaak. Maandelijkse vaste kosten, zoals de lease van de auto, lopen gewoon door.

De omzet van de chauffeurs die nog wel de weg op gaan is ingestort. Hun gemiddelde wekelijkse bruto omzet in april en mei daalde tot 140 euro, tegenover 1715 euro in dezelfde periode vorig jaar. 'Sommige chauffeurs zijn bijna helemaal afhankelijk van de overheid', vertelt Amrit Sewgobind, FNV-bestuurder. 'De steun die ze krijgen kan net de zakelijke kosten dekken die ze maken. Daarom moeten ze ervoor kiezen om andere rekeningen zoals huur of telefoonrekening maar even niet te betalen', aldus Sewgobind.

Alarm corona-dashboard bij 40 ziekenhuisopnames

In het corona-dashboard van het kabinet wordt een grens opgenomen van veertig ziekenhuisopnames per dag, gemiddeld over de afgelopen drie dagen. 'Om maximale controle over het virus te houden' is het belangrijk onder die grens te blijven, zegt 'corona-minister' Hugo de Jonge.

Hetzelfde geldt voor tien opnames op de intensive care per dag, gemiddeld over drie dagen en het veelbesproken 'reproductiegetal', dat niet boven de 1,0 moet uitkomen.

Vlag uit op 'nationale slaagdag'

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) viert donderdag, deels samen met onderwijsminister Arie Slob, de 'nationale slaagdag'. Geslaagde middelbare scholieren kunnen (nogmaals) de vlag met schooltas uitsteken om te markeren dat middelbare school voor hun verleden tijd is.

Door de corona gingen de centraal eindexamens niet door en waren er ook geen echte examenfeesten. 'Nu de deuren van de scholen weer open mogen, hoeven de meeste eindexamenscholieren eigenlijk niet meer naar binnen. Wat een vreemd moment om de middelbare school af te ronden. Ik hoop dat er vandaag veel vlaggen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. Achter iedere vlag schuilt een leerling die zich niet heeft laten stoppen door een pandemie', aldus Slob.

'Corona jaagt ov-reiziger de deelauto in'

De 'intelligente lockdown' heeft aanbieders van deelautos onverwachts groei opgeleverd. Waar ze door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart nog een harde klap kregen, is het gebruik van gemeenschappelijke auto's volgens SnappCar en Greenwheels nu hoger dan een jaar geleden. Dat komt volgens de bedrijven vooral doordat reizigers het openbaar vervoer nog mijden wegens de virusuitbraak.

'Ruim de helft minder buitenlandse toeristen dit jaar'

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland neemt dit jaar met ruim de helft af ten opzichte van vorig jaar. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) ondanks de versoepelingen voor vakanties die verschillende landen de afgelopen periode doorvoerden. Ook het aantal Nederlandse toeristen die in eigen land op vakantie gaan valt dit jaar fors lager uit, het daalt met ongeveer de helft tot 12,5 miljoen.

Het NBTC rekent nu op circa 8 miljoen buitenlandse toeristen, een daling van 60 procent van de ruim 20 miljoen toeristen uit het buitenland die vorig jaar Nederland bezochten. Die toeristen geven naar verwachting 5,2 miljard euro uit en dat is 64 procent minder dan vorig jaar.

Een op de vijf mijdt huisarts nog altijd vanwege corona

Een op de vijf patiënten die eigenlijk met klachten naar de huisarts zouden moeten, blijft nog altijd liever thuis, meldt de NOS. Mensen zijn bang ombesmet te worden of denken dat de huisarts het te druk heeft en wachten daarom nog even af.

Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie naar het opstarten van de zorg nu het hoogtepunt van de coronacrisis voorbij lijkt. 7400 deelnemers van een vast patiëntenpanel van de federatie werkten eraan mee. 'Het voelt nog niet als spoed, ik wil de huisarts daarom niet belasten', zegt een van hen. 'En ik ben tevens bang om daar iets op te lopen.'

Aantal bruiloften gehalveerd door aanpak van corona

Door de coronamaatregelen zijn minder mensen getrouwd. Van half maart tot en met half mei halveerde haast het aantal stellen dat het ja-woord gaf vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf half maart mochten maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij bruiloften. Ook werd de horeca toen gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor konden bruidsparen vaak alleen terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis omdat de deuren waren gesloten van de locatie die ze hadden geboekt.

Volgens Matrimonium, de vereniging voor trouwambtenaren, hingen bruidenhuilend aan de telefoon met de ambtenaar omdat hun trouwfeest in duigen viel.

Tekort aan handschoenen voor zorginstellingen

Zorgverleners hebben momenteel een tekort aan handschoenen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor andere beschermingsmiddelen zoals schorten, brillen en mondkapjes geldt dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met de huidige voorraad kan voorzien in de vraag van zorginstellingen, stelt de minister.

De verwachting is dat het tekort aan handschoenen de komende weken verlicht wordt dankzij grote bestellingen uit Azië, schrijft de minister.

Koningspaar ondersteunt theatersector

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagavond in Den Haag een voorstelling bezocht van Het Nationale Theater. Dat bracht in het Theater aan het Spui voor het eerst sinds de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis als preview twee stukken op de planken.

Meer bezoek verpleeghuizen na 15 juni

Mensen in verpleeghuizen mogen vanaf 15 juni meer bezoek ontvangen. Dat maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond bekend. 'De bezoekersregeling is heel heftig geweest en eigenlijk niet meer vol te houden', zo verwees de minister naar de ontwikkeling van het coronavirus.

Verpleeghuizen die virusvrij zijn mogen sinds vorige week weer bezoek ontvangen. Maar voorlopig mocht iedere bewoner maar een vaste bezoeker ontvangen. Vanaf 15 juni moeten alle instellingen bezoek weer toelaten en dit hoeft ook niet meer een vaste gast te zijn.

De verpleeghuizen drongen zelf op snellere versoepelingen aan. Zeker voor mensen die de dood zien naderen is het ondraaglijk om zo lang zonder geliefden te zijn.

Reisadvies voor twaalf Europese landen wordt versoepeld

Het kabinet gaat het reisadvies voor twaalf Europese landen waarschijnlijk versoepelen. Het gaat om landen die vergelijkbare corona-omstandigheden hebben als Nederland. Reizen naar buiten Europa worden nog wel ontraden. Waarschijnlijk krijgen ook Zweden en het Verenigd Koninkrijk nog geen geel reisadvies.

De versoepelingen gaan 15 juni in. Het RIVM gaat de situatie in het buitenland per week in de gaten houden, waardoor het reisadvies per week kan veranderen. Premier Mark Rutte roept vakantiegangers dan ook op om het reisadvies voor de vakantiebestemming steeds goed in de gaten te houden.

Mocht een corona-epidemie weer oplaaien, dan zal de Nederlandse overheid de vakantiegangers niet repatriëren. 'Je weet nu dat er risico's zijn als je gaat reizen. Het risico is bijvoorbeeld dat je naar een land gaat dat op geel gaat, dus dat er mogelijkheden zijn, dat het in theorie weer naar oranje kan flippen als je bent. Dan zul je moeten zien veilig terug te komen naar Nederland', liet Rutte tijdens een persconferentie weten. 'Maar dat wordt dus voor eigen risico. Wij gaan niemand repatriëren.'