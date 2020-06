Herbenoeming burgemeester Breuer in Teylingen

De gemeenteraad van Teylingen draagt burgemeester Carla Breuer voor om nog zes jaar burgemeester van de gemeente te blijven. In een extra raadsvergadering stemde de raad in met de voordracht van de vertrouwenscommissie. De herbenoeming gaat op 29 september in.

Burgemeester Breuer was blij met de voordracht van de gemeenteraad. 'Teylingen is mijn thuis, met ons gezin voelen wij ons hier echt op onze plek. Ik blijf mij graag inzetten voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in deze fijne gemeente.'

Het besluit werd woensdag genomen in een extra vergadering van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de acht fractievertegenwoordigers van de raad, droeg hierin Breuer voor om een nieuwe termijn te vervullen. 'De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden beoordeeld of de burgemeester voldeed aan de eerder dit jaar in de raad vastgestelde profielschets. De resultaten hebben we aan de raad voorgelegd en hebben uiteindelijk geleid tot deze aanbeveling. We feliciteren mevrouw Breuer dan ook van harte met haar nieuwe ambtstermijn', vertelde Frans Nederstigt, de voorzitter van de commissie.

Aanbeveling

De benoeming van Breuer is nog niet officieel. De voordracht van de gemeente gaat nu naar de Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij moet op zijn beurt een aanbeveling doen aan de Kroon. Deze procedure is in principe een formaliteit.

Voordat Breuer burgemeester in Teylingen werd, bekleedde ze deze functie al in de gemeente Werkendam. Zij was bij haar benoeming de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Ook was ze 7,5 jaar wethouder in Nieuwegein.

LEES OOK: Bollenstreek heeft bijna alleen maar vrouwelijke burgemeesters: 'Geen last van glazen plafond'