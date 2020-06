Gemeente: 'Ondernemers Haagse Markt betaalden niet te veel dus geen compensatie'

De ondernemers op De Haagse Markt krijgen geen financiƫle compensatie van de gemeente Den Haag. Uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag bleek afgelopen zomer dat de marktondernemers na de herinrichting van de markt in 2016 jaarlijks in totaal een half miljoen euro te veel betaalden aan de gemeente. Maar wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is het daar niet mee eens en vindt compensatie dus niet nodig. Een krappe raadsmeerderheid steunde hem woensdagavond.

De Rekenkamer die onafhankelijk onderzoek doet, concludeerde vorige zomer dat de gemeente onterechte kosten in rekening bracht bij de marktondernemers, bijvoorbeeld voor handhaving en juridische kosten. Ook waren de tarieven hoger dan met de ondernemers en de raad was afgesproken. Jaarlijks betaalden de marktondernemers in totaal ruim een half miljoen euro te veel, zo bleek uit het rapport en hiervoor zouden de ondernemers 'op enigerlei wijze' moeten worden gecompenseerd vindt de Rekenkamer.

Maar wethouder Bredemeijer ontkent dat de gemeente te veel geld heeft geïnd bij de ondernemers. 'Die suggestie is gewekt, maar het is niet zo', zei Bredemeijer donderdagavond tijdens een raadsvergadering. Volgens hem is er sprake van verwarring. 'Een misverstand over welke kosten wel en welke niet meetellen in de tarieven. Ik kan mij daarom niet vinden in de conclusie van de Rekenkamer dat er te veel is betaald.'

Motie van treurnis

Deze opstelling kwam hem op felle kritiek te staan van de oppositie. 'Het is niet rechtvaardig om de ondernemers niet te compenseren', zei Adeel Mahmood van Nida. 'Als bewoners te veel geld hebben gekregen van de gemeente, moeten zij dat geld ook terugbetalen.' De partij diende een motie van treurnis maar die haalde op één stem na geen meerderheid.

Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP reageerde verbolgen. 'Wij willen dat er recht gedaan wordt en als dat niet gebeurt: shame on you.' Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de gemeente de ondernemers compenseert door het geld in te zetten dat Den Haag krijgt voor de verkoop van energiebedrijf Eneco. Hiervoor krijgt de stad 675 miljoen euro, een bedrag dat vele malen hoger is dan verwacht. 'Mijn partij staat achter alle conclusies van de Rekenkamer', zei Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag.

Wethouder De Mos

Zijn partij zit in een lastige positie. Voormalig wethouder Richard de Mos was, voor hij vanwege het corruptieonderzoek aftrad, verantwoordelijk voor het Haagse Markt-dossier. De Mos wilde de ondernemers toen ook al geen compensatie geven, werd Meinesz door D66 en de VVD onder de neus gewreven. Maar de situatie was toen anders, zei Meinesz. 'Nu weten we wat de verkoop van Eneco ons oplevert. En wethouder De Mos heeft er wel voor gezorgd dat er vier miljoen euro uitgetrokken wordt om te investeren in de Haagse Markt.'

Ook het CDA kreeg de wind van voren. Deze partij zat vorige zomer nog in de oppositie en was toen een groot voorstander van compensatie. Inmiddels is het CDA toegetreden tot het college en is nu van mening veranderd. 'Wij hebben toen te voorbarig gereageerd', zei CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman. 'Nu blijkt uit de feiten dat er niet te veel betaald is en dus is compensatie niet nodig.' De oppositie vindt dat het CDA met deze opstelling is gedraaid.

Toekomst

Coalitiegenoot VVD erkent dat niet alles goed is gegaan. ‘De prachtige herinrichting heeft een nare nasmaak gekregen’, zei VVD-raadslid Judith Oudshoorn. ‘Maar we moeten nu vooral naar de toekomst kijken. We moeten ervoor zorgen dat er meer bezoekers naar de markt gaan zodat de ondernemers weer geld kunnen gaan verdienen.’

Wethouder Bredemeijer kreeg steun van de gemeenteraad, maar het was een nipte meerderheid van twee stemmen. Er komt dus geen compensatie voor de marktondernemers. Wel zijn de markttarieven opnieuw berekend en wordt er voor vier miljoen euro gestoken in onder meer de promotie van de Haagse Markt.