Corona: aantal patiënten op ic onder de honderd

Het officiële dodental in Nederland is sinds donderdag met 15 gestegen naar 6005.

Er liggen nog 97 coronapatiënten op de intensive care.

De coronacrisis kost gemeente Den Haag tussen de 81 en 131 miljoen euro.

Aantal patiënten op ic onder de honderd

Het aantal coronapatiënten dat op de intensivecareafdelingen ligt, bedraagt inmiddels 97. Dat is zestien minder dan donderdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen 543 andere patiënten op de IC, 24 minder een dag eerder. 'De overall bezetting blijft met 640 patiënten laag. Twaalf weken na dato is het aantal Covid-19-patiënten op de ic met 97 terug onder het niveau ten tijde van de lockdown', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal opnames wegens corona buiten de ic bedraagt 467. Dat zijn er veertien minder dan gisteren.

Weinig animo om songfestivaltickets in te leveren

Het overgrote deel van de mensen die een kaartje voor het Eurovisiesongfestival van dit jaar hadden gekocht, is er in 2021 bij. Bij slechts vier procent van de ticketboekingen is om terugbetaling gevraagd.

Fans konden de afgelopen twee weken besluiten of ze hun ticket wilden behouden of hun geld terug wilden. Dat laatste hebben tot nu toe maar heel weinig mensen gedaan. 'We hebben de laatste dagen nog enkele verzoeken binnengekregen. De grootste groep wil ze graag behouden om volgend jaar alsnog te gaan en we zijn blij met dit vertrouwen', laat een woordvoerder van het festival weten. Zodra de definitieve data daarvan bekend zijn, volgt een tweede terugbetalingsronde.

Op 16 mei werd bekendgemaakt dat er definitief groen licht is om het songfestival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren. Naar verwachting vindt het dan in de tweede of derde week van mei plaats.

Vijftien nieuwe sterfgevallen door corona

Er zijn de afgelopen 24 uur vijftien mensen overlijdens gemeld van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Hiermee komt het officiële aantal sterfgevallen op 6005. Het werkelijke aantal mensen dat aan de gevolgen van het coronavirus is overleden ligt hoger omdat niet iedereen met symptomen is getest. Ook kan het enkele dagen duren voor mensen die overlijden aan het virus bij het RIVM worden gemeld.

Het aantal ziekenhuisopnames is het afgelopen etmaal met elf gestegen tot 11.782. Ook hier kan een vertraging optreden tussen het moment dat iemand wordt opgenomen en het moment dat dit bij het RIVM wordt gemeld. Het aantal positief geteste personen is in Nederland de afgelopen 24 uur gestegen met 210 tot 47.152.

Lintjesregen nu op 3 juli

Mensen die met Koningsdag een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, krijgen hun lintje op 3 juli. Dat meldt de Kanselarij der Nederlandse Orden. Vanwege het coronavirus krijgen de mensen hun onderscheiding echter niet opgespeld, maar uitgereikt in een etui. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met het dan geldende maximale aantal mensen.

De gelukkigen zijn al voor Koningsdag op de hoogte gebracht, maar door het coronavirus was het niet mogelijk de onderscheidingen uit te reiken. 'Met de uitreiking op 3 juli wordt gehoor gegeven aan de wens van vele gedecoreerden om de versierselen snel te ontvangen', vertelt de Kanselarij. Gemeenten die niet alle gedecoreerden en gasten tegelijk kunnen ontvangen kunnen ook op 2 juli een plechtigheid organiseren.

Haagse doventolk Irma op Arnhems café

Doventolk Irma Sluis prijkt groot op de gevel van sportcafé 't Huys in Arnhem. De Haagse is een nationale beroemdheid geworden sinds ze de persconferenties van premier Mark Rutte tijdens de coronacrisis vertaalt voor doven en slechthorenden. Voor het café in Arnhem was dit reden om kunstenares Andrea Trichopoulos een grote muurschildering van Sluis te laten maken.

Drive-through test kan ook lopend of per fiets

Het is niet nodig om een auto te hebben voor een drive-through coronatest, dat laten de GGD Hollands Midden en Haaglanden weten. De locaties zijn ook lopend of met de fiets bereikbaar. Als het echt niet anders kan, zo adviseert de GGD Hollands Midden, kunnen mensen die een test willen ondergaan een auto lenen van iemand anders. In heel uitzonderlijke gevallen maakt GGD Hollands-Midden wel een uitzondering en komt er een mobiel team thuis langs.

GGD Haaglanden laat weten dat er vanaf maandag een mobiele testlocatie wordt ingezet. Deze staat in de ochtend in Naaldwijk en in de middag bij het Antoniushove in Leidschendam. Aanmelden hiervoor gaat ook via het landelijke nummer 0800-1202. Een andere mogelijkheid voor mensen in de regio Holland Midden om je te laten testen op het virus is contact opnemen met de huisarts. Ook hier kun je dan een test aanvragen. De GGD Haaglanden laat weten dat ze wel kunnen aankloppen bij de huisarts, maar dat ze dan weer worden doorverwezen naar de GGD.

De teststraat voor zorgmedewerkers bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag zal binnenkort gaan verdwijnen, dat bevestigt Hadoks, het samenwerkingsverband van dokters in de regio Haaglanden. Dit omdat de GGD het testen nu over heeft genomen. Over wanneer de teststraat precies gesloten zijn worden wordt nog overleg gevoerd met de GGD.

Gemeenteraad Lisse gaat weer fysiek vergaderen

De gemeenteraad van Lisse gaat weer fysiek vergaderen in de raadszaal. Deze zaal kan zo ingericht worden dat de raadsleden anderhalve meter afstand kunnen houden. Door het aanbrengen van goede ventilatie, vaste looproutes en gebruik van voldoende beschermingsmiddelen vindt de gemeente dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

De gemeente ging half april over op digitaal vergaderen door de uitbraak van het coronavirus. De versoepelingen van de maatregelen hebben er voor gezorgd dat het nu weer mogelijk is om in het gemeentehuis te vergaderen.

Mobiele testunits in Leidschendam en Naaldwijk

De GGD Haaglanden opent maandag een mobiele testunit. Op werkdagen zal deze 's morgens tegenover het gemeentekantoor in Naaldwijk staan, en 's middags bij het HMC Antoniushoeve in Leidschendam. Testen kan wel alleen nog nadat er eerst een afspraak is gemaakt bij het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Inwoners van de regio Haaglanden kunnen bij het maken van de afspraak kiezen voor een van de twee mobiele locaties of voor de testlocatie in Nootdorp.

Van Rijn: nog geen gesprekken hogere zorgpremie

Volgens minister Martin van Rijn (Medische Zorg) is er nog niet gesproken over een verhoging van de zorgpremie om de kosten van de coronacrisis te dekken. Het is volgens hem 'veel te vroeg daar ook maar enige uitspraak over te doen'.

Er worden volgens de bewindsman wel veel kosten gemaakt door de coronacrisis, maar waar de rekening belandt, daar moet nog naar worden gekeken. De premie gaat volgens Van Rijn 'niet per definitie' omhoog.

Vooral jongeren in bijstand door corona

Door de uitbraak van de coronacrisis zijn meer mensen in de bijstand terechtgekomen. De instroom groeit volgens de vereniging van gemeentelijke directeuren van sociale diensten (Divosa) in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst bij mensen onder de 35 jaar. Dit meldt de NOS.

In maart lag het aantal aanvragen 56 procent hoger dan in februari, in april zelfs 78 procent. Februari was de laatste maand waarin het aantal aanvragen normaal was. De instroom van mensen tot 27 jaar groeide met 55 procent en bij 27- tot 35-jarigen met 58 procent. Bij oudere leeftijdsgroepen lag de stijging tussen de 19 en 32 procent. Als verklaring geeft Divosa dat jongeren vaak minder WW-rechten hebben opgebouwd, waardoor ze sneller in de bijstand terecht komen.

Bijna helft horecazaken niet open op 1 juni

Bijna de helft van de cafés en restaurants hield 1 juni de deuren dicht. Dat concludeert ING op basis van het aantal pinbetalingen in horecazaken, meldt de NOS. ING verzamelt de data van alle betalingen met ING-pinpassen.

Dat er zo veel cafés en restaurants waren die op 1 juni nog gesloten waren, heeft allerlei redenen, legt de ING uit. Zo zijn er restaurants en cafés die nooit open zijn op maandag. 'Daarnaast zijn er zaken die op locaties zitten waar nog nauwelijks klanten zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan eettentjes op universiteitscampussen of restaurants bij bedrijven waarvan al het personeel nog thuiswerkt.'

Eerste versie coronadashboard online

Een proefversie van het veelbesproken coronadashboard van de overheid is vrijdag online gegaan. Te zien is onder meer het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen, het aantal opnames op de intensive cares en het aantal positief geteste mensen per 100.000 Nederlanders. Ook kunnen mensen kijken hoe het virus zich ontwikkelt in hun eigen regio.

Met behulp van het dashboard moet snel kunnen worden ingegrepen als het coronavirus weer oplaait. Voor de verschillende cijfers zijn zogenoemde 'signaalwaarden' vastgesteld: als in meerdere categorieën deze 'alarmbel' afgaat, kan dat reden zijn om in te grijpen, aldus het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Nog niet alle gegevens zijn in het huidige dashboard verwerkt. VWS wil in de tweede helft van juni de definitieve versie lanceren.

'Tienduizenden banen in bouwsector bedreigd door crisis'

Door de coronacrisis staan tienduizenden banen in de bouwsector op de tocht. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat in een studie in opdracht van de regering met een reeks voorstellen komt om de crisis door te komen zonder dat de capaciteit van de sector wordt uitgehold.

Zeker 40.000 banen staan op het spel volgens het EIB. Het instituut pleit onder meer voor maatregelen om financieringsproblemen voor starters op de woningmarkt op te lossen. Dit kan door meer startersleningen te verschaffen of de grens van de Nationale Hypotheek Garantie te verhogen.

Verder pleit het EIB voor verruiming van het ruimtelijk beleid. Ook zou de overheid zelf meer in de bouwsector moeten investeren. Dat kan bijvoorbeeld via een publiek opkoopfonds om tijdelijk op voorraad woningen te bouwen. Daarnaast pleit het EIB voor een tijdelijke verlaging van het btw-tarief bij verbouwingen.

De voorgestelde maatregelen kosten 1,7 miljard euro, maar zorgen er volgens het EIB voor dat 28.000 banen behouden kunnen blijven. Daarbij gaat het om 19.000 banen in de bouwnijverheid. Tegenover de kosten staan wel weer besparingen van 1 miljard euro op uitkeringen.

Honderdste dag van coronacrisis in Nederland

Nederland kampt honderd dagen lang met het coronavirus. Op 27 februari werd een 56-jarige man uit Loon op Zand opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het naastgelegen Tilburg. Hij was de eerste Nederlander bij wie het virus werd vastgesteld.

Een dag later bleek ook een vrouw uit Amsterdam coronate hebben. Inmiddels staat de teller op bijna 47.000 gevallen, maarhet werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk veel hoger.

Online open dag Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland houdt vrijdag een open dag om nieuwe vrijwilligers te werven. Vanwege het coronavirus vindt deze dag dit keer online plaats. Geïnteresseerden kunnen via internet live kennismaken met het werk van de organisatie die mensen bijstaat na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten.

De onlinebijeenkomst begint om 10.00 uur via de site van de organisatie. Vrijwilligers en teamleiders vertellen hoe het is om voor Slachtofferhulp Nederland te werken en wat hun werk betekent voor slachtoffers.

Geruchtmakend artikel malariamedicijn ingetrokken

Drie auteurs hebben een artikel ingetrokken dat wereldwijd leidde tot zorgen over de veiligheid van het middel hydroxychloroquine. Ze schreven eerder in het gezaghebbende medische vakblad The Lancet dat de kans op overlijden bij patiënten met Covid-19 kan toenemen als ze ook hydroxychloroquine krijgen.

De schrijvers zeggen nu dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van de data die ze hebben gebruikt. Ze stellen dat de gegevens zijn aangeleverd door het bedrijf Surgisphere. Dat zou nu weigeren de volledige datasets beschikbaar te stellen en daardoor konden de onderzoeksresultaten niet worden getoetst. De WHO zette alle tests met het malariamedicijn stop na publicatie van het artikel omdat het eerst uit wil zoeken of het medicijn schadelijk is of niet.

Minister: strenger zijn tegen uitsteller coronatest

Wie klachten heeft die aan het coronavirus doen denken, moet niet te lang wachten voor hij of zij zich laat testen. 'Ik denk dat we daar een beetje strenger moeten zijn', zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). 'Je gaat dan helemaal niet naar je werk, dus tijd zat om naar de GGD te gaan' voor een test.

Sinds maandag kan iedereen met klachten een afspraak maken voor een coronatest. Dat moet een nieuwe besmetting sneller aan het licht brengen, zodat zieken kunnen worden afgezonderd en het virus niet verder om zich heen kan grijpen.

'Maar dat is moeilijk zolang het nog dagen duurt voor duidelijk is of iemand is besmet en de GGD de mensen kan waarschuwen die bij de zieke in de buurt zijn geweest', zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu donderdag. De Jonge is dat met Van Dissel eens. Binnen 24 uur moet de uitslag van de test er zijn, vindt hij. Tot nog toe neemt de GGD daarvoor twee dagen.