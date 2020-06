Haagse raad stelt hardere eisen aan gebruikers cultuurpaleis Amare

De Haagse gemeenteraad draait langzaam de duimschroeven aan bij de toekomstige gebruikers van het cultuurpaleis Amare in het centrum van de stad. Het dans- en muziekcentrum moet voor het einde van volgend jaar duidelijk maken hoe het gebouw optimaal kan worden gebruikt en met een zo goed mogelijke kostendekkende exploitatie komen. Als het even mogelijk is, moet daarna de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan Amare omlaag. De raad stemde donderdagavond laat in met een voorstel daartoe van de VVD.

De gemeenteraad sprak toen weer over het exploitatietekort van het cultuurpaleis. Bij veel partijen, ook in de coalitie, bestaat wrevel omdat het groter is dan aanvankelijk gedacht. In plaats van 2,1 miljoen euro, moet de gemeente jaarlijks 2,7 miljoen bijdragen.

'Al voordat het wordt opgeleverd, is Amare technisch failliet', constateerde Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP daarom. Zijn collega Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag: 'Vanaf dag een is het duidelijk dat dit de belastingbetaler veel geld kost.' En Lesley Arp van de SP: 'De vooruitzichten werden keer op keer te rooskleurig weergegeven. De rekening komt bij de gemeente en belastingbetaler te liggen.'

Meer bezoekers

De VVD pleitte vorige week tijdens een commissievergadering voor een nieuwe benadering van het exploitatietekort. In plaats van dat de bijdrage van de gemeente jaarlijks omhoog gaat, zouden de gebruikers van het cultuurpaleis veel meer bezoekers moeten gaan trekken. 'Er zal eens een einde moeten komen aan de subsidiestroom. Want daar loopt de gemeente op leeg', aldus raadslid Det Regts toen.

Donderdag ging haar partij niet zo ver. Wel verklaarde raadslid Ayse Yilmaz,die nu het woord voerde, dat het extra geld voor Amare niet ten koste mag gaan van andere culturele instellingen. Zij wilde er met een nieuw voorstel voor zorgen dat gemeente 'zicht houdt op de lasten'. Vandaar dat de gebruikers eind 2012 - dat is binnen enkele maanden nadat het gebouw in gebruik is genomen - met een nieuw en inzichtelijk bedrijfsplan moeten komen. Op basis daarvan moet de gemeente dan weer de exploitatie kunnen versterken. Dat voorstel kreeg uiteindelijk steun van veertig van de 41 aanwezige raadsleden.

Raadsenquête

De hele oppositie met uitzondering van de Haagse Stadspartij steunde een voorstel van de Partij voor de Dieren om een raadsenquête te beginnen naar de bouw en exploitatie van Amare. De partijen wilden opheldering over de bouw die al twee jaar is vertraagd, het bouwbudget dat inmiddels al met 31 miljoen overschreden is, de jaarlijkse lasten die met 4,45 miljoen stijgen en de integriteitsproblemen rondom de ontwikkeling van het gebouw. Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'Dit megalomane project en alles wat ermee te maken heeft is een ongelofelijke puinhoop geworden. Elke keer moet er geld bij. De coalitiepartijen zitten erbij en kijken ernaar en doen alsof het er allemaal maar bij hoort.'

Peter Bos van de HSP verklaarde echter dat zijn partij geen voorstellen 'op basis van geroeptoeter’ steunt. ‘Dat is populisme.' Omdat ook de coalitiepartijen tegen een raadsenquête zijn, komt die er niet.

Geen dwang

Volgens wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) hebben de toekomstige gebruikers van Amare geen dwang van de gemeenteraad nodig om een succes te willen maken van het gebouw. Zij bewezen al in het Zuiderstrandtheater dat zij hun best doen. Wel erkende hij dat als er straks meer mensen komen, de gemeentelijke bijdrage omlaag kan.