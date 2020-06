Man die vrouw en dochter neerstak voor de rechter

Voor de rechtbank in Den Haag dient donderdagmiddag de zaak tegen een 42-jarige man uit Alphen aan den Rijn die verdacht wordt van poging tot doodslag op zijn vrouw en één van zijn dochters. Hij stak de twee vrouwen neer in hun woning aan de Diamantstraat. De zaak zorgde destijds voor veel opschudding in de buurt.

Adham S. stak zijn destijds 32-jarige vrouw en 17-jarige dochter in de borststreek, op 28 mei vorig jaar. Beide slachtoffers lagen daarna twee weken op de intensive care. De man werd meteen na de steekpartij aangehouden in de flatwoning van het gezin.

De advocate van de verdachte zei in een eerdere, voorbereidende zitting, dat haar cliënt 'volledig de weg kwijt' is. De man is psychologisch onderzocht, maar ook neurologisch, omdat de advocate vermoedde dat hij mogelijk een hersentumor heeft. Ook zei ze dat er al maanden spanningen waren in het huwelijk.

Aanklacht veranderd

De aanklacht tegen S. is het afgelopen jaar een paar keer veranderd. In eerste instantie legde justitie twee keer poging tot doodslag ten laste, later werd dat poging tot moord, maar vorige maand is het weer teruggebracht naar poging tot doodslag.

De zaak begint om half twee en zal naar verwachting de hele middag duren. De zitting is hieronder te volgen via het Twitteraccount van verslaggever Sander Knura.