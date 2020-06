Drukte op eerste dag coronatesten in Alphen: 'Iets later dan gepland'

Twee dagen later dan gepland kunnen mensen in Alphen aan den Rijn en Katwijk zich laten testen op het coronavirus. Er kwamen bijna twee keer meer mensen dan verwacht naar de eerste testochtend aan de Alphense Euromarkt. 'Bij twijfel moet je je altijd laten testen', aldus bestuurder Jacob Olie van huisartsenlab SCAL.

Zijn bedrijf neemt de coronatesten af in opdracht van GGD Hollands Midden. In eerste instantie zou er vanaf dinsdag al worden getest in Alphen en Katwijk, maar dat bleek onhaalbaar. 'Organisatorisch was het lastig om een goede locatie te vinden, waar we niet echt in de weg zouden staan', legt Olie uit bij de Alphense testlocatie. 'En qua mensen vergt het ook een behoorlijk team. Er staan niet alleen mensen hier, maar al die tests moeten ook verwerkt worden. Daarom zijn we iets later dan gepland.' Donderdagmorgen kwamen er bijna zeventig mensen voor een test langs.

De beoogde testlocatie in Alphen was bij Gezondheidscentrum Dillenburg. Op het laatste moment werd besloten die teststraat te verplaatsen naar het parkeerterrein aan de Alphense Euromarkt. 'Omdat het een iets rustigere omgeving is. Hier staan we wat minder in de weg voor het normale verkeer. En de Dillenburg is een stuk drukker, vandaar dat we voor deze locatie hebben gekozen.

Drive-in

In tegenstelling tot Katwijk is er in Alphen ook een drive-in. Wie zich wil laten testen, moet eerste bellen met de GGD (0800-1202) en krijgt vervolgens een tijdsslot toebedeeld. 'Je wordt relatief snel geholpen', belooft Olie. 'Daarmee proberen we grote opstoppingen te voorkomen.'

