Onderzoek tegen Sassenheimse 'valiumverkrachter' nog niet klaar

Het onderzoek naar gewelddadige verkrachtingen door Johan S. uit Sassenheim is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia nog niet afgerond. Dat zegt een woordvoerder van de rechtbank in Sofia. S. wordt verdacht van minimaal twee verkrachtingen eind vorig jaar.

Johan S. werd eind december in Sofia aangehouden nadat een 32-jarige vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Agenten vonden haar in de nacht van 23 op 24 december zwaargewond op straat. Ze gaf aan dat ze was verkracht door S. nadat ze eerst was gedrogeerd.

S. werd vastgezet maar begin januari werd hij onder huisarrest geplaatst en mocht hij de gevangenis verlaten. Toen een tweede vrouw aangifte deed van verkrachting werd hij weer opgepakt en sindsdien zit hij vast. Die tweede verkrachting zou zijn gepleegd in oktober. Het slachtoffer raakte ook gewond.

Historie van geweld

Johan S. is in 2010 in Nederland veroordeeld tot ruim vijf jaar cel voor een aantal brute verkrachtingen. Voordat hij indertijd werd opgepakt, werd een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Hij kreeg de bijnaam 'valiumverkrachter' omdat zijn slachtoffers bedwelmd leken. De rechtbank zei dat hij vrouwen meelokte, een versuffend middel in een drankje deed, en hen vervolgens op brute wijze verkrachtte. S. werd later nog in verband gebracht met verkrachtingen in Malta en Spanje.

Johan S. ontkent de aantijgingen en zegt dat de seks vrijwillig was.