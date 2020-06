Nieuwbouwwijk al maanden zonder tv en internet: 'We komen geen stap verder'

Het is voor de meeste thuiswerkers onmisbaar in coronatijd: een stabiele internetverbinding. Bewoners van woongebied Zand en Honing in 's-Gravenzande kunnen er over meepraten. Eind maart zijn de eerste huizen opgeleverd, maar een internetverbinding is er nog niet. Dat meldt mediapartner WOS.

Bewoonster Jacqueline Heeren wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dat vindt ze eigenlijk nog vervelender dan het ontbreken van televisie- en internetsignaal. De gemeente verwijst naar ontwikkelingsmaatschappij ONW. En ONW legt de verantwoordelijkheid bij de bedrijven die internetdiensten aanbieden. 'En zo gaat de cirkel rond. We komen geen stap verder', verzucht ze tegenover de WOS. 'Er worden data genoemd die iedere keer afwijkend zijn.'

Het ontbreken van een glasvezelverbinding of überhaupt een internetsignaal maakt thuiswerken in coronatijd knap lastig. 'Ik zeg vaak: we kunnen zonder telefoon, leg hem eens weg. Maar we hebben voor heel veel dingen toch internet nodig.'

Voedingslijn naar wijk moest anders

Een woordvoerster van KPN laat aan de WOS weten, dat het aansluiten van de woningen op het glasvezelnetwerk vertraagd is doordat een voedingslijn naar de wijk anders moest worden aangelegd. 'De vergunning voor deze werkzaamheden is recent afgegeven. De verwachting is dat bewoners rond de tweede week van juli worden aangesloten op het netwerk.'

Jacqueline voelt de bui al hangen. 'Dat duurt nog een tijdje. De vraag is of dit inderdaad de datum is, want wij hebben nog niets doorgekregen.'