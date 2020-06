Actrice Anne-Marie Jung uit Den Haag weer in het theater: 'Maar een artiest heeft publiek nodig'

‘Ik speelde begin maart in theaterproductie Hendrik Groen, eerst gingen toen de voorstellingen in Brabant niet door, daarna stopte het al snel voor de gehele productie. Ik zie die voorstelling ook niet snel terugkomen, het is een behoorlijke cast en veel van hen zijn boven de 65,’ vertelt Anne-Marie.

'Ik ben met van alles bezig, het enige wat ik nu zou kunnen doen is mijn solo voorstelling RAM hernemen. Dan werk ik alleen met een technicus en kan ik eventueel zelf de decorstukken vervoeren in een busje. Maar de afgelopen tijd was ik vooral moeder en schooljuf voor mijn dochter Sue', vertelt Jung.

'Artiest heeft publiek nodig'

Op dit moment mag een theater maar 30 mensen ontvangen, volgende maand worden dat er 100. Via de artiestenfoyer loopt Anne-Marie het toneel op van Diligentia. 'Wat een fijne zaal is dit toch, ik ben gewend aan een lege zaal als ik 's middags in een theater aankom, maar dan loopt hij meestal wel vol aan het begin van de avond. Dit theater heeft 500 stoelen, maar met 1.5 meter afstand kunnen ze hier waarschijnlijk maar 100 mensen toelaten.'

Anne-Marie kende ook tijden dat ze niet altijd voor uitverkochte zalen stond. Maar, zegt ze, een te klein publiek heeft wel effect op de energie in de zaal. 'Als je theater maakt met een lach, dan heeft de artiest het publiek nodig, maar het publiek heeft elkaar ook nodig. Het publiek wil ook getild worden door hun kompanen, door hun medepubliek.'

Alles komt goed

'Ik wil ervoor waken om in deze tijd heel zuur te worden', zegt Anne-Marie. 'Voor de culturele sector is het heel zwaar, de theaters hebben het echt niet makkelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit voorbij gaat, er komt een vaccin of het virus lost vanzelf op. De theater komen weer vol, ik weet het zeker.'