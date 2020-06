Coronacrisis kost Den Haag vele tientallen miljoenen euro's extra

Revis stelt in de analyse die hij donderdagmiddag aan de raad stuurde dat het gaat om een voorlopige schatting, omdat de pandemie nog volop woedt. 'Alleen daarom al is het nog niet mogelijk een volledige analyse op te stellen.'

Den Haag gaat bij de berekeningen uit van een scenario drie waarbij de coronacrisis zes maanden aanhoudt. Dit leidt, becijferde het Centraal Planbureau al eerder, tot een diepe recessie die vier kwartalen duurt. De werkloosheid loopt op tot 8,4 procent van de beroepsbevolking. Economisch herstel is niet te verwachten voor het voorjaar 2021.

Parkeerbelasting

Een van de grootste klappen die de gemeente dit jaar lijkt te krijgen is het wegvallen van de inkomsten van de parkeerbelasting. Er komen dit jaar veel minder mensen naar de stad. Dat scheelt tussen de 20 en 25 miljoen aan inkomsten. Staat tegenover dat de verwachting is dat vanaf december de situatie op dit punt weer normaal is.

De gemeente denkt ook veel minder binnen te krijgen aan toeristenbelasting. Het aantal bezoekers van de binnenstad en Scheveningen is met tachtig tot negentig procent gedaald. Verder krijgt de stad doorgaans dividend voor de aandelen in vervoerder HTM. Omdat er minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer, is dit ook fors minder.

Bijstand

Tussen de 15 en 34 miljoen extra is de gemeente dit jaar kwijt aan de post ‘werk en inkomen’. De schatting is dat er tussen de 5000 en 10.000 extra mensen in de bijstand terechtkomen. Verder verwacht Revis veel uit te geven aan het ondersteunen van zelfstandige ondernemers. Het bedrag dat de gemeente uitgeeft aan deze post loopt volgend jaar waarschijnlijk enorm op, tot wellicht zelfs 55 miljoen.

Veel extra geld is ook nodig voor jeugd, zorg, welzijn en volksgezondheid. Er gaat meer naar de daklozenopvang, de gemeente geeft zorgaanbieders een omzetgarantie en tegelijk stijgen de uitgaven van de GGD.

Uitdagingen

Het Rijk kondigde eerder aan 566 miljoen euro beschikbaar te stellen, zodat gemeenten de gevolgen van de coronacrisis iets kunnen beperken. Neemt niet weg dat de uitdagingen voor de stad groot zijn, stelt Revis in een verklaring. 'Het is belangrijk dat de gemeente financieel gezond is en blijft. Daarom moeten en gaan we alle zeilen bijzetten om een degelijke begroting te realiseren in het najaar. We zetten alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen.'

Ook met een extra rijksvergoeding komt de gemeente Den Haag de komende tijd voor 'ingrijpende beslissingen' te staan, stelt de wethouder. Hij noemt het daarom een 'uitdaging' om de problemen rond de coronacrisis op te lossen en tegelijk te blijven investeren in de stad. Toch is dat wel de bedoeling. Revis: 'Ook de komende jaren blijft Den Haag verder bouwen om de stad nog mooier en beter te maken en de stad klaar te maken voor de toekomst.'

Jeugdhulp

De wethouder stuurde naast de analyse van de gevolgen van de coronacrisis ook de voorjaarsnota naar de gemeenteraad. Daarin staat hoe Den Haag er nu financieel voorstaat. Hieruit blijkt dat de uitgaven aan jeugdhulp en WMO nog steeds groot zijn. Alleen al voor jeugdhulp en zorg was de gemeente in totaal dertig miljoen euro meer kwijt dan aan rijksvergoeding werd ontvangen.