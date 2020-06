BN'ers protesteren in Den Haag en Gouda voor Griekse vluchtelingenkinderen

Diverse BN'ers voeren donderdagavond actie om aandacht te vragen voor vluchtelingenkinderen die in Griekse kampen zitten. Onder meer op het Plein in Den Haag en op de Markt in Gouda zullen deelnemers drie kwartier stil staan voor het lot van deze kinderen. 'Mijn hart huilt voor deze kids', zegt Joshua Nolet, zanger van Chef'Special en een van de actievoerders op het Plein.

Nolet strijdt al een tijd voor de opname van vijfhonderd van deze kinderen in Nederland. 'We leven in een van de rijkste en meest welvarende landen van Europa. Ik schaam me voor het gebrek aan empathie en politieke wil om ons te bekommeren om de vijfhonderd wezen in Griekenland', zo legt hij uit.

Griekenland deed een oproep aan de Europese landen om de 2500 kinderen die op het land in vluchtelingenkampen zitten op te vangen. Meerdere landen hebben hier al gehoor aan gegeven en in Nederland hebben ook al diverse gemeenten zich bereid verklaard om deze kinderen zonder familie op te nemen. In maart liet de gemeente Leiden al weten 25 van de kinderen uit Lesbos op te willen vangen, en ook een meerderheid van de Haagse gemeenteraad is voor de opvang van de kinderen in de stad.

Hart open houden

Het kabinet ziet echter niets in de opvang van deze kinderen in Nederland, en wil Griekenland alleen financieel steunen om vijfhonderd kinderen op het Griekse vasteland onderdak te geven. Tot grote frustratie van Nolet. 'Ik weet dat ik late to the party ben en ik weet dat onze regering de zaak af heeft gedaan met een slap plan de weeskinderen op te vangen in Griekenland zelf.'

'Maar dat plan doet geen recht aan de acute nood en de mensonterende omstandigheden van deze kinderen', vervolgt de zanger van Chef'Special. 'Ik ben een paar keer in Lesbos geweest. Een keer alleen en een keer met de band. Toen was de situatie al schrijnend, en het is nu nog erger. Juist in tijden van crisis moeten we ons hart open houden en solidariteit tonen met de meest kwetsbaren.'

Petitie

Diverse vluchtelingenorganisaties strijden voor deze kinderen en woensdag werd de petitie #500kinderen gelanceerd door VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling. Om aandacht voor de petitie te vragen is er donderdag een actiedag. Op diverse plaatsen in Nederland zullen deelnemers drie kwartier stil staan.

In Den Haag zullen ook Typhoon, de leden van De Staat, Candy Dulfer, Hanna Verboom, Najib Amhali en Hanneke Groenteman op het Plein meedoen. Hoe de actie er in Gouda uit gaat zien is nog niet bekend. Er zullen maximaal dertig personen per gemeente aanwezig zijn, die allemaal twee meter onderlinge afstand houden om volledig te voldoen aan alle coronaregels.