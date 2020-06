Ondanks coronacrisis haalt Alpe d'HuZes toch 7,2 miljoen euro op voor KWF kankerbestrijding

In de strijd tegen kanker en onder het motto 'opgeven is geen optie' zouden donderdag 5000 deelnemers fietsend, lopend of wandelend de befaamde Alpe d'Huez beklimmen. Een van die deelnemers is Mar de Zeeuw-Hierck uit Gouda. Nadat haar man is overleden aan kanker, is zij actief geworden voor de organisatie van Alpe d’HuZes, als vrijwilliger: 'Meest vervelende is dat het nog steeds nodig is. Als het niet meer nodig is, dan ben ik er ook wel klaar mee. Die ziekte moet gewoon de deur uit.'

Na al die jaren doet het verlies nog steeds pijn. Maar mede dankzij de Alpe d'Huzes heeft het een plek gekregen, letterlijk en figuurlijk: 'Je kan daar een spandoek ophangen in bochten op de berg. In bocht 15, dat is zijn geboortedag, daar hangt zijn banner. Die heb ik nu in de tuin gehangen en gisteravond een paar kaarsjes aangestoken. Die hebben de hele nacht gebrand. Dus ik heb mijn eigen bocht 15 in de tuin.'

Donaties

Deze jubileumeditie zou ze zelf ook weer de Alpe d'Huez beklimmen voor het goede doel. Maar alsof het zo moest zijn, is het daar niet van gekomen. Toch heeft ze via Facebook familie en vrienden gevraagd om een bijdrage te leveren voor het KWF fonds, want de strijd is nog niet gestreden.

Om haar sponsoren te bedanken, fietst Mar de Zeeuw-Hierck donderdag speciaal naar Zoetermeer toe. Wandelend gaat zij daar van het ene adres naar het andere adres om haar sponsoren te bedanken voor hun donaties. Op die manier heeft ze toch zo’n vijftig kilometer gefietst en ongeveer 15 kilometer te lopen.

