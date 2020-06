Surfwereld opgelucht na vondst lichaam Mathijs: 'Laatste puzzelstukje om drama te verwerken'

'Het is een heel dubbel gevoel', zegt nachtburgemeester en surfer Pat Smith na de vondst van het lichaam van de vermiste Mathijs. De 23-jarige Delftenaar werd donderdagochtend bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen gevonden. 'Elke keer als je in het water ligt denk je aan hem. Maar nu kan het een plaats krijgen.'

Mathijs was een van de vijf surfers die om het leven is gekomen bij het surfdrama op Scheveningen op 11 mei. Twee slachtoffers overleden nadat ze uit het water waren gehaald de lichamen van twee andere slachtoffers werden de volgende dag gevonden. Maar de reddingswerkers konden het lichaam van Mathijs niet bergen. Het lichaam werd wel gezien, maar dreef af voor de reddingswerkers het op de kant konden halen. Vervolgens is er meer dan drie weken met man en macht gezocht.

Uiteindelijk waren het twee vrouwelijke surfers die het lichaam van Mathijs donderdag vonden. 'Ze gingen surfen en hadden al een raar voorgevoel', vertelt Smith. Ze hadden het gevoel dat er iets niet klopte, dus ze zijn naar de verhoging bij het Noordelijk Havenhoofd gelopen. Aan het einde zagen ze daar het lichaam en het surfboard van Mathijs.'

Kleur wetsuit

Het duurde enkele uren voor de politie kon bevestigen dat het inderdaad om Mathijs ging. 'Ik weet dat de ouders van Mathijs bij de identificatie zijn geweest. Aan de hand van de kleur van zijn wetsuit en het surfboard hebben ze vastgesteld dat hij het inderdaad is.'

Met de vondst van het lichaam komt er een einde aan een bizar drama. 'Ik ben een beetje de woordvoerder van de surfgemeenschap geworden', vertelt Smith. 'Ik ben echt elke week gebeld door verschillende media. Zelfs de internationale surfbond heeft het ongeval het grootste surfdrama ooit genoemd. Dat geeft wel aan hoe bizar het is. Ik heb dan ook zoveel reacties en medeleven gekregen. Dan zie je pas hoe hecht de internationale surfgemeenschap is.'

Kist aanraken

Smith noemt het een opluchting dat Mathijs gevonden is. 'Vooral voor zijn ouders is het heel fijn. Er is al een soort uitvaartceremonie geweest bij zijn dispuut, maar heel oneerbiedig gezegd, dat voelde niet af. Nu kan zijn familie echt afscheid nemen, hem misschien nog even een laatste keer voelen of zijn kist aanraken. Er is nu veel meer ruimte om alles te verwerken.'

De surfwereld kan nu ook echt afscheid nemen van Mathijs. Smith vertelt dat dit zeker gaat gebeuren, maar hij weet nog niet wanneer. 'We hebben al wel gezegd dat we dit willen doen op de manier waarop wij dat willen en zoals dat bij onze gemeenschap hoort. En dat kan binnen de huidige noodverordening niet. We willen een paddle-out in de zee doen, waarbij we in een cirkel staan en elkaars handen vast kunnen houden. Dat past dus niet binnen de huidige maatregelen, of de gemeente moet hier toestemming voor geven. Dus we wachten met dit eerbetoon tot we dit echt goed kunnen doen.'

Laatste puzzelstukje

Tot die tijd is het voor de hele surfgemeenschap op Scheveningen een periode van rouw en verwerken. 'Ik ken een van de jongens die het overleefd heeft goed, en hem ik ook al veel gesproken. Met alle surfers hebben we al veel gepraat over wat er is gebeurd, dus het verwerken is voor ons al begonnen. Maar dit is wel echt het laatste puzzelstukje wat nog ontbrak.'

