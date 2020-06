Wassenaar legt beslag op Huize Ivicke

De gemeente Wassenaar heeft beslag gelegd op Huize Ivicke. Dat betekent dat het vervallen monumentale buitenhuis op dit moment voor de gemeente dient als onderpand voor kosten die gemeente denkt te moeten gaan maken. 'We weten niet wat voor manipulaties Van de Putte nog meer gaat doen, en dit is een soort zekerheid', zegt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente ligt al geruime tijd in de clinch met de omstreden vastgoedmagnaat Ronnie van de Putte. Die heeft de bijnaam 'krottenkoning' omdat hij zijn bezit niet of nauwelijks onderhoud. Dat is bij Huize Ivicke ook het geval. De gemeente probeert Van de Putte al jaren te bewegen het pand op te knappen, maar er gebeurt niets.

Het monumentale buitenhuis was van de Muntendamsche Investeringsmaatschappij, maar Van de Putte heeft het begin dit jaar doorverkocht. In een paar dagen tijd veranderde het tot twee keer toe van eigenaar. Maar de krottenkoning zwaait zelf de scepter over het bedrijf dat nu eigenaar is. Hij verkocht het dus tot twee maal toe aan zichzelf.

Tot 20 juli de tijd om te restaureren

'We zijn bang dat door deze verkoop het voor ons moeilijker wordt om eventuele kosten op Van de Putte verhalen', zegt de woordvoerder van de gemeente. 'Daarom hebben we conservatoir beslag gelegd.' De gemeente eist dat de vastgoedmagnaat Huize Ivicke zo restaureert dat de monumentale status niet langer in het geding is. Dat werk moet uiterlijk 20 juli gereed zijn. Als het dan niet klaar is, gaat de gemeente er zelf aan de slag en wordt de rekening doorgestuurd.

Doordat het pand is verkocht en er ook een hypotheek op is genomen, vindt de gemeente dat het moeilijker wordt om die kosten te verhalen. Daarom is op 29 april beslag gelegd. Uiterlijk eind augustus moet de gemeente nu naar de rechter moeten stappen om de eisen van het beslag te onderbouwen. De gemeente gaat de rechter vragen de verkoop van Ivicke te vernietigen en de hypotheek (6 miljoen euro volgens het Financieele Dagblad) zou ook nietig verklaard moeten worden. Hoe de procedure nu verder gaat is aan de rechter, laat de gemeente weten.

Krakers

Huize Ivicke is sinds de zomer van 2018 gekraakt. Ronnie van de Putte heeft eerder bij de gemeente aangegeven dat hij niets kan doen zolang de krakers erin zitten. De gemeente vond dat geen goed argument, maar wil de krakers er zelf ook uit hebben. Er is een waarschuwing verstuurd aan de krakers en aan Ronnie van de Putte dat de gemeente 'wil gaan handhaven', dus van plan is te ontruimen. Zowel de krakers als Ronnie van de Putten kunnen daar met argumenten op reageren en hebben dat ook gedaan. Die reacties bekijkt de gemeente nu.

Alle procedures rond het buitenhuis hebben de gemeente Wassenaar inmiddels veel geld gekost. Hoeveel precies wil de verantwoordelijk wethouder niet zeggen. Alleen al aan juridische bijstand heeft de gemeente tot 1 mei 2020 in totaal 39.979,92 uitgegeven, blijkt uit antwoorden op vragen van de Wassenaarse VVD. Alle andere kosten, zoals toezicht en handhaving, veiligheid en openbare orde, worden niet apart bijgehouden. In het Financieele Dagblad zegt de wethouder dat dat om 'tonnen euro's ' gaat.