Verdachten nog een keer verhoord in zaak dodelijke steekpartij Poolse man

Het 41-jarige slachtoffer werd op 22 februari neergestoken in de Sand-Ambachtstraat in 's-Gravenzande, op de stoep van de woning van de 33-jarige verdachte Mariusz S. De 41-jarige Pool werd na de steekpartij zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Daar overleed hij een paar dagen later.

Mariusz S. was zelf niet fysiek aanwezig in de rechtszaal, maar stond de rechters via een videoverbinding vanuit zijn verblijf in PI Dordrecht te woord. Volgens zijn advocaat de heer Broersma is er op dit moment nog te veel onduidelijk over de toedracht van de steekpartij.

Reconstructie

'Er waren veel mensen op straat, het is heel snel gegaan, en ze hebben allemaal een ander verhaal,' aldus Broersma. Het verloop en de volgorde van de feiten is - strafrechtelijk gezien - van groot belang.' Daarom werd er vrijdag besloten om alle verhoren nogmaals te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt een verzoek voor reconstructie ingediend.

De advocaat van Mariusz S. vroeg tevens om de zaak te schorsen, omdat zijn verdachte nu niet aan zijn alimentatieplicht voor zijn negenjarige zoontje in Polen zou kunnen voldoen. 'Dat is in Polen ook nog eens strafbaar,' aldus zijn advocaat.

Schorsing

Het OM wees dit verzoek af: 'De ernst van dit strafbare feit weegt veel zwaarder, dan de persoonlijke belangen van de verdachte.' Binnen enkele maanden zal er een tweede pro-formazitting plaatsvinden en over drie maanden wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

