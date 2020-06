Corona: 'Helft jongeren voelt zich buitenspel gezet in coronacrisis'

Het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care ligt, blijft dalen. Er liggen nu 97 coronapatiƫnten op de ic's in Nederland. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

De belangrijkste punten van dit moment:

Het officiële dodental in Nederland is gestegen tot 6005.

Er liggen nog 97 coronapatiënten op de intensive care.

De coronacrisis kost gemeente Den Haag tussen de 81 en 131 miljoen euro.

Teruglezen wat er vrijdag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.

'Helft jongeren voelt zich buitenspel gezet in coronacrisis'

De helft (52 procent) van de jongeren van 16 tot en met 24 jaar vindt dat er onvoldoende wordt geluisterd naar hun generatie bij de aanpak van de coronacrisis. Ook vier op de tien (38 procent) jongeren tussen de 25 en 34 jaar voelen zich niet gehoord. Dat meldt nieuwsrubriek Eenvandaag op basis van onderzoek onder ruim 2300 mensen van 16 tot 35 jaar.

Oudere generaties nemen op dit moment de besluiten terwijl zij straks opdraaien voor de rekening van de coronacrisis, stellen deze jongeren, die ook vinden dat ze het sowieso moeilijker hebben dan voorgaande generaties.

Een van de ondervraagde jongeren verwoordt het zo: 'De gevolgen van de coronamaatregelen komen bovenop de problemen waar onze generatie toch al mee te maken heeft: hoge studieschulden, ongewenste flexcontracten en een onmogelijke woningmarkt. Dat is geen goede startpositie als straks de economische klap komt.'

Ruiming van nertsen begonnen bij bedrijf in Deurne

In Deurne is zaterdagochtend begonnen met de ruiming van de eerste nertsenfokkerij. Dat heeft een woordvoerster van de NVWA laten weten. Het gaat om ongeveer 1500 teven met pups. De fokkerijen worden geruimd omdat er het coronavirus heerst.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden de ruiming vrijdag door middel van een spoedzaak nog te voorkomen, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af.

Het bedrijf in Deurne wordt zaterdag als enige nertsenbedrijf geruimd. Negen andere fokkerijen volgen later deze week. Volgens de NVWA is hiervoor gekozen omdat men nog weinig ervaring heeft in het ruimen. Het ruimen van de dieren gebeurt door het eigen personeel en gaat waarschijnlijk de hele dag duren. De nertsen worden vergast met koolmonoxide en daarna afgevoerd. Zondag wordt het bedrijf schoongemaakt en ontsmet.

'Eerst mondkapjes, nu vooral onlinefraude met fitnessartikelen'

De politie ziet een forse toename van onlinefraude met fitnessartikelen en elektronica. Waar eerder tijdens de coronacrisis oplichters actief waren met het aanbieden van mondkapjes en handgels zijn het nu halters, loopbanden, trampolines of elektronica die ze op internet te koop zetten. Dat stelt teamleider Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie in het AD.

Volgens Van der Linden zijn de oplichters niet alleen actief op Marktplaats, maar richten ze hele webshops op. Sinds april zijn bijna achthonderd aangiften binnengekomen van mensen die via valse webshops zijn opgelicht bij dergelijke artikelen. 'Er is sprake van een explosieve toename van dit soort fraude', aldus Van der Linden. Omdat niet iedereen aangifte doet, zijn mogelijk nog veel meer mensen slachtoffer geworden.

'Vorig jaar ontvingen we zo’n 7000 aangiften van oplichting via webshops', zegt Van der Linden tegen de krant. 'Daarvan bleken er 3200 voorbarig: die aangiften werden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het product alsnog werd opgestuurd.'

Vanaf maandag mobiele testunit in Leidschendam en Naaldwijk

Vanaf maandag 8 juni kunnen alle mensen met coronaklachten zich melden bij een mobiele testunit in Naaldwijk en Leidschendam. Op werkdagen staat de mobiele unit in de ochtenduren tegenover het gemeentekantoor in Naaldwijk. In de middaguren is de unit te vinden bij het HMC Antoniushove in Leidschendam.

De testunit is per fiets, lopend of per auto bereikbaar. Het is een extra testlocatie naast de grote testlocatie bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp.