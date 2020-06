Horecaondernemers worstelen met coronaregels: 'Het ziet er triest uit'

De eerste echte stapavond na dik tweeënhalve maand sluiting van de horeca is vrijdagavond in Den Haag rustig verlopen. Op de Grote Markt en Het Plein zaten de terrassen redelijk vol en was de sfeer gemoedelijk. In de horecastraten rond de pleinen bleef het daarentegen rustig. De ondernemers moeten wennen aan halflege zaken: 'Dat ziet er toch wel triest uit.'

Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse tak van Koninklijke Horeca Nederland, maakte vrijdagavond een rondje op de fiets door het centrum van Den Haag. 'Tussen 21.00 en 23.00 uur zaten de terrassen lekker vol, maar nergens waren rijen en iedereen hield zich aan de regels. Het zag er gemoedelijk uit en de sfeer was goed.'

Toch bloedde het horecahart van Hinloopen toen hij een kijkje nam in één van zijn eigen zaken aan de Grote Markt, De Boterwaag. 'Maar dertig mensen in die enorme tent, dat ziet er toch wel triest uit. Ik kan niet wachten tot we weer op volle sterkte kunnen draaien.'

'Klantonvriendelijk'

In de normaal zo drukke Oude Molstraat bleef het vrijdagavond rustig. Judith Stibbe, eigenaar van Café De Oude Mol, kijkt terug met gemende gevoelens. 'Het is fijn om weer gasten te ontvangen, maar het is echt niet als vanouds. Normaal zitten we helemaal vol met vijftig man, maar door alle regels zaten er nu hooguit vijftien gasten binnen.'

De horecaondernemer vindt het lastig om met reserveringen te werken. 'Juist in de Oude Molstraat moet je gewoon een kroeg binnen kunnen lopen, nu sta je met een lijst bij de deur. Het is zo klantonvriendelijk, ik vind het helemaal niks. We doen ons best, maar de spontaniteit is er wel van af.'

Liever vandaag dan morgen

Ook Patrick Puister van Café de Stad in de Kettingstraat zag dat het rustig bleef op straat en in de kroegen. 'Het was koud buiten, dus op ons terras was het rustig, en binnen kan ik door de kleine ruimte niet zoveel. Ik snap wel dat veel mensen thuisblijven, wie gaat er nou in een halflege kroeg zitten?'

Wat Puister betreft worden de coronaregels liever vandaag dan morgen versoepeld. 'Laat mensen die het eng vinden om in de horeca te zitten thuisblijven, dan kan de rest gewoon weer komen.'