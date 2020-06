Onvrede bij Leidse marktkooplieden na verplaatsing centrummarkt

Tientallen marktkooplieden in Leiden hebben zaterdag geprotesteerd tegen de verplaatsing van de markt van het gebied rond de Nieuwe Rijn naar de Beestenmarkt, de Lammermarkt en sinds vorige week ook de Hooglandse Kerkgracht. Sinds de coronauitbraak is de markt verspreid over de stad, maar daardoor is er niet altijd voldoende plek voor alle kramen, en weten klanten de marktkooplieden niet altijd meer te vinden.

Ook wethouder Yvonne van Delft (economie) kwam langs om met vertegenwoordigers van de markt in gesprek te gaan. Maar zij kwam niet met de boodschap waar door de marktkooplieden op werd gehoopt. Vanwege de beperkte ruimte rond het water van de Nieuwe Rijn, kan de markt daar zeker niet eerder dan 1 september terugkeren, zei Van Delft tegen mediapartner Sleutelstad.

Van Delft kondigde wel nieuwe uitbreidingen aan voor de centrummarkt. Vanaf volgende week komen er ook kramen op de Nieuwe Beestenmarkt en de 2e Binnenvestgracht. Zo wordt de Beestenmarkt verbonden met de Lammermarkt, waardoor de markt daar meer één geheel gaat vormen. Ook op de Aalmarkt en de Vismarkt komen bij wijze van proef enkele kramen.

Ruimte voor alle marktkramen

De Kaasmarkt is afgevallen als marktlocatie. Het bleek te ingewikkeld om een oplossing te vinden voor de 175 auto’s die daar geparkeerd staan. Zeker nu ook de parkeerplekken op de Hooigracht zijn vervallen. Na de nieuwste uitbreiding, die op zaterdag 13 juni ingaat, hoeft er alleen nog maar geloot te worden om de plek waar iemand kan staan. Niet of iemand überhaupt op de markt kan staan. 'Er is dan ruimte voor alle marktkramen, inclusief snacks', zei Van Delft. Dat de nieuwe plekken pas volgende week toegevoegd kunnen worden, heeft te maken met het busverkeer dat moet worden omgeleid.

Hoewel door de nieuwste uitbreiding alle kramen weer elke week een plek hebben op de Leidse centrummarkt, heerst er onder de kraamhouders nog steeds onvrede. Ze vinden zonder uitzondering dat de markt thuishoort in het hartje van de binnenstad, op de plek waar die al negenhonderd jaar wordt gehouden. 'En dat ben ik eigenlijk wel met ze eens', zei wethouder Van Delft. Ze gaf echter aan niet anders te kunnen zolang de anderhalve meter-samenleving een gegeven is. 'Er is nu eenmaal niet voldoende ruimte rondom de Nieuwe Rijn.'

Vindbaarheid

Een ander punt van zorg van de marktkooplieden is dat klanten hen niet meer weten te vinden nu de markt over verschillende locaties is verspreid. Daar wil de gemeente bij gaan helpen. Zo wordt het aanbod op de markt voortaan wekelijks op vrijdag op de website van de gemeente Leiden en de communicatiekanalen van de markt gepubliceerd.

Van Delft herhaalde zaterdag nogmaals dat de markt uiteindelijk weer zal terugkeren naar de oude locatie: 'Zodra de coronamaatregelen niet meer nodig zijn. De markt hoort daar immers thuis.'