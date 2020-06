Coronavirus: Thuisblijvers kunnen komende zomer rekenen op Zuid-Europees weer

Ook zondag worden er in ons land nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst geruimd. Zaterdag werd begonnen met deze operatie. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het virus.

De belangrijkste punten van dit moment:

Sinds vrijdag zijn er zes mensen overleden aan het coronavirus (totaal: 6011)

Er liggen nog 96 coronapatiënten op de intensive care.

Wereldwijd zijn meer dan 400.000 mensen aan het coronavirus overleden.

Teruglezen wat er zaterdag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.

Zomervakantie in Nederland wordt warm en droog

Vanwege het coronavirus kiezen deze zomer naar verwachting meer mensen voor een vakantie in eigen land. Volgens weerbureau Weeronline kunnen de thuisblijvers ook in Nederland rekenen op Zuid-Europees weer met hoge temperaturen en flink veel zon.

In juli en augustus overheersen de droge dagen, voorspelt Weeronline. De wind waait meestal uit het oosten en dat levert veel zomerse en zonnige dagen op. De temperatuur ligt daarbij vaak tussen 25 en 30 graden. Tropische dagen liggen ook in het verschiet. Als de wind uit het zuidoosten komt, bereikt warme lucht uit het zuiden ons land.

Volgens het weerbureau zijn zelfs een of meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35 tot 40 graden niet uit te sluiten. Die hitte kan wel af en toe uitmonden in een lokale regen- of onweersbui. 'De verwachting voor de zomervakantie heeft veel overeenkomsten met het weer in de zomer van 2018. Toen kregen we te maken met langdurige zomerse warmte, ernstige droogte en enkele flinke hittepieken', zegt meteoroloog Jaco van Wezel.

Toch wordt het in de zomermaanden niet alleen maar stralend weer. Een enkele week verloopt naar verwachting wisselvallig door een frisse zeewind. Er kunnen dan enkele buien ontstaan met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

Het doden van nertsen wegens corona gaat verder

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, gaat zondag verder. Zaterdag werden op een bedrijf in Deurne al 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen aan hun eind gebracht met koolmonoxide. Dat was het eerste bedrijf, er volgen er nog negen. Dat zijn grotere ondernemingen dan in Deurne.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden de actie afgelopen week door middel van een spoedzaak nog te voorkomen, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af. De dierenvrienden vinden dat er te weinig oog is voor het dierenwelzijn en dat de bedrijven geïsoleerd hadden moeten worden.

Touringcars gaan meer passagiers vervoeren

Touringcarbedrijven gaan dertig passagiers per bus vervoeren. Dat komt neer op 50 procent van de gemiddelde bezetting onder normale omstandigheden, bevestigt een woordvoerder van brancheorganisatie KNV Busvervoer naar aanleiding van berichtgeving van Hart van Nederland.

'Als de corona-richtlijnen in acht worden genomen, zoals 1,5 meter afstand, zouden ze eigenlijk niet meer dan twaalf à vijftien passagiers mogen vervoeren. Maar wij hebben een protocol opgesteld, kijkend naar het openbaar vervoer en de luchtvaart, en dan komen we uit op maximaal dertig personen. Wij denken dat dat veilig kan met 1,5 meter afstand en verplichte mondkapjes, net als in het ov', aldus de woordvoerder. 'Waarom zouden mensen wel in een volle Airbus mogen, maar niet in onze bus?'

KNV Busvervoer heeft dit protocol aangeboden aan onder meer de politie. 'Die heeft het afgewezen, omdat ze zeggen: wij handhaven niet op protocollen, maar op noodverordeningen.' Het kan dus zijn dat touringcars met dertig passagiers worden stilgezet en beboet, erkent hij. 'Maar zolang ze stilstaan kunnen ze geen omzet draaien en gaan ze failliet.'