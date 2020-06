DI-RECT naar Scheveningse Pier voor online show in open lucht

'We hebben zoveel goede reacties gekregen dat we het nog eens gaan doen', zegt zanger Marcel Veenendaal. 'Het was heel bijzonder om weer op het podium te staan als band met de gedachte dat duizenden mensen tegelijkertijd het concert thuis beleefden in hun woonkamer of dakterras.'

Het concert vanaf de Scheveningse Pier wordt heel anders dan de show van zaterdagavond. 'Deze zomer missen we de festivals heel erg', legt Veenendaal uit. 'Daarom leek het ons tof om een online show te doen op een mooie buitenlocatie. Die hebben we gevonden in De Pier van Scheveningen. Het wordt dan ook een totaal andere set dan die we gisteren in het theater speelden, het zal meer een show worden op De Pier die we op de festivals zouden doen.'

Ook voor het concert op 4 juli geldt dat kijkers zelf bepalen wat ze betalen voor een kaart.