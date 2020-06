West Sport Archief: TONEGIDO wint in 2002 bekerfinale na strafschoppen

In de maanden mei en juni duikt Omroep West het archief in om wekelijks een historisch moment van de afgelopen jaren naar voren te halen. Deze week gaan we terug naar mei 2002. TONEGIDO wint de Amstel Amateur Cup (landelijke KNVB Beker voor amateurs) door met penalty’s van SC Joure te winnen.

Na de reguliere speeltijd staat op zaterdag 15 juni 2002 de brilstand op het scorebord, en dus moeten strafschoppen gaan uitwijzen wie de beker gaat winnen. De eerste negen penalty’s worden door beide partijen niet gemist. De tiende strafschop van Joure keert Lemmy Stevens, waarna Harry de Haas TONEGIDO naar de bekerwinst schiet.

Door de bekerwinst neemt trainer Wim van Laar in stijl afscheid. Hij vertrekt na dat seizoen naar ’s-Gravenzande. Assistent-trainer Rob de Lange neemt het stokje van Van Laar over. De opstelling van TONEGIDO is als volgt: Lemmy Stevens, Rakesh Malaha, Mart Groot, Timmer, Eelco Tigchelaar, Mario Mansveld (Arie van der Padt), Rawien Malaha, Brian Moen, Mark Moen (Osman Ekinci), Dick Boereboom.

Seizoen later wint TONEGIDO weer de beker

Ook een seizoen later wint TONEGIDO de landelijke beker. In de finale wordt in het seizoen 2002/2003 afgerekend met VVOG (2-1). In 2010 wordt TONEGIDO - afkorting van Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht - opgeheven.

LEES OOK: