Online pubquiz van Westlandse broers populair: 'We hebben nu een veel groter publiek'

'Toen we dit nog in de kroeg deden, hadden we elke week zo'n honderdtwintig deelnemers. Nu zitten we op gemiddeld honderdvijftig teams, dat zijn toch wel zo'n zevenhonderd mensen', vertelt Jan vanachter z'n computer.

De quiz begint 's avonds om half negen en eindigt rond de klok van elf uur. In de kroeg hadden ze waarschijnlijk hun eerste biertje al op, maar in hun 'control room' staan alleen mokken met koffie. 'Het is inderdaad anders dan in de kroeg, daar heb je veel meer contact met de mensen. Nu zien we de meeste deelnemers via de computer. Maar dat is ook grappig', zegt Jan.

Begin april hadden we ruim 1500 deelnemers

Toen de coronacrisis begon, konden de broers niet meer quizzen in de kroeg. Na twee weken stil gezeten te hebben zijn ze online verder gegaan. 'Begin april hadden we soms vijfhonderd teams die meededen, zo'n vijftienhonderd mensen', vertelt Cies. 'Je merkt dat die eerste grote golf wat is afgenomen, maar er blijven toch nog veel mensen hangen.'

Pubquiz vanuit de woonkamer in Kwinsheul |Foto: Omroep West

De broers zien zaterdagavond dat zo'n zestig procent van de deelnemers uit het Westland komt, de rest speelt mee vanuit andere dorpen en steden. 'Dat is leuk om te zien. De mensen komen overal vandaan, zelfs de teams onderling zijn soms online met elkaar verbonden, en zitten niet bij elkaar in de woonkamer', vertelt Jan.

Het is gezellig en je leert er ook nog wat van

Even verderop in Kwintsheul speelt team 57 met zeven man mee met de pubquiz. 'We kwamen altijd in de kroeg naar de pubquiz, online is wel veel rustiger, maar al die mensen bij elkaar heeft ook wel wat hoor'. vertelt Petra Barendse.

De vragen zijn heel divers. 'Mijn moeder geeft meestal de juiste antwoorden', vertelt Eva Barendse, terwijl ze achter haar computerscherm zit. Antwoorden opzoeken op internet is niet toegestaan. 'Het is veel leuker om het zonder Google te doen', zegt Cies.

Kleine prijzen

De pubquiz gaat trouwens niet echt om de prijzen. 'Het zijn kleine prijsjes, zoals een bon van een paar tientjes. Het gaat meer om de gezelligheid. Je bent toch een avondje zoet, en wie weet steek je er nog wat van op.'

De broers zien het voorlopig nog niet zitten om terug de kroeg in de gaan. 'Voor dertig man een pubquiz organiseren is niet leuk, dat is te weinig. Maar misschien kunnen we met de tijd een combinatie maken van de kroeg en online', besluit Jan.

