Ontsnapte 'machtige' serval duikt op in tuin en bijt konijn dood

Zoetermeerder Johan van Herk weet niet wat hij ziet als hij veel lawaai uit zijn tuin hoort komen. 'Ik hoorde opeens veel tumult, kraaien en eksters waren aan het krijsen, en één van mijn konijnen slaakte een noodkreet. Ik rende naar het raam en opeens zag ik die serval staan, gewoon midden in mijn tuin.'

Van Herk is niet bang uitgevallen en gaat de tuin in om te kijken bij zijn konijnen. 'Ik had een stuk karton gepakt om me te beschermen, de serval was behoorlijk agressief en viel me gelijk aan.' Uiteindelijk weet Van Herk het dier te verjagen uit zijn tuin. Maar één van zijn zes konijnen, een flinke Duitse reus, overleeft de aanval niet.

Verboden huisdier

De serval is een katachtige die normaal leeft op de Afrikaanse savanne. Omdat het om een wild dier gaat, is de serval niet geschikt om als huisdier te houden. Het beest staat dan ook op de lijst van verboden huisdieren. Wel zijn er uitzonderingen voor vergunningshouders.

Op beelden is te zien dat de serval in de tuin van Van Herk loopt. Tekst gaat verder onder de video.

De Dierenambulance Den Haag laat weten dat de serval inmiddels is gevangen en op is gehaald door de eigenaar, die beschikt over de juiste vergunningen. De ontsnapte katachtige zou volgens de Dierenambulance tijdens zijn ontsnapping niet meer schade hebben aangericht. Wel weet een medewerker te vertellen dat er vaker meldingen zijn geweest dat de serval op vrije voeten was. Van Herk schrikt hiervan: 'Ik heb gezien hoe agressief dit beest kan zijn en hoe hoog het kan springen. Nu was het één konijn, maar ik kan me voorstellen dat het erger afloopt.'

Juiste vergunningen

De eigenaresse van de serval laat in een reactie weten dat ze de juiste vergunningen heeft om het dier te mogen houden en haar uiterste best heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het beest niet kan ontsnappen.

Van Herk kijkt met gemengde gevoelens terug op het dierlijke tafereel in zijn achtertuin. 'Het is vreselijk voor mijn konijn natuurlijk, maar ik stond wel even met open mond te staren naar dat machtige beest dat opeens in mijn tuin opdook. Ik hoop dat de serval niet het slachtoffer wordt van zijn eigen ontsnapping, maar de eigenaar moet echt beter opletten en ervoor zorgen dat-ie niet meer kan ontsnappen.'