André Hazes Jr. in 2021 alsnog naar Zomerspektakel aan het Meer

Het is de bedoeling dat de line-up in 2021 identiek is aan de vastgelegde programmering van dit jaar. 'Dat is het doel. Alle artiesten hebben gezegd: als het kan, heel graag', zegt Arvid Hendriks namens de organisatie tegen mediapartner Studio Alphen. Maar hij houdt wel een slag om de arm. 'Een aantal bands wil eerst aankijken wat na de zomer gebeurt en vervolgens kijken naar hun eigen jaarplanning.'

Bløf heeft de nieuwe datum in optie staan en komt afhankelijk van hun agenda, bevestigt Hendriks. Golden Earring wil pas beslissen na de coronacrisis. Wie op zaterdag en zondag zouden optreden, naast Xander de Buisonjé, is door de coronacrisis nooit bekendgemaakt. Deze namen houdt de organisatie voor zich en onthult ze in aanloop naar de editie in 2021.

'Bijna iedereen bewaart kaartje tot 2021'

Bijna iedereen die een kaartje kocht voor de vrijdagavond van het Zomerspektakel aan het Meer, heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geld terug te vragen. 'Daar zijn we heel blij mee', erkent Hendriks. 'Heel fijn hoe we op deze manier gezamenlijk het feestje kunnen bouwen in Alphen aan den Rijn. Want we doen het echt samen. De mensen die een kaartje kopen voor de vrijdag, helpen om het festival op zaterdag en zondag mogelijk te maken. Die dagen zijn daardoor echt voor iedereen toegankelijk.'

Op 4, 5 en 6 juni 2021 moet het Zomerspektakel aan het Meer alsnog doorgaan. Maar gaat het door? Blokkeert corona dan niet opnieuw grote evenementen als het Zomerspektakel? 'Dat is nog zo ver weg. Je weet niet hoe de vlag er tegen die tijd bij hangt als je het hebt over vaccins en groepsimmuniteit.' Maar ondanks dat dit onderwerp op de agenda van iedere vergadering bij de organisatie staat, zijn deze scenario's nog niet geschreven.

Minimaal aantal bezoekers

'We hebben een minimum aantal bezoekers nodig om rendabel te zijn. We zeggen niet dat we op onze capaciteit van 15.000 minimaal 9321 bezoekers moeten kunnen ontvangen, maar we berekenen wel wat de mogelijkheden zijn. Ons weekend is gebouwd op de sponsoren, de kaartverkoop op de vrijdag en de horeca. Die componenten moeten het kloppend maken om door te kunnen', besluit Hendriks.