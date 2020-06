Kermiswereld voert actie voor heropening: 'Het is nu een catastrofe'

De Haagse kermisexploitant Jan Vermolen is radeloos. Sinds de invoering van de coronamaatregelen zijn alle kermissen afgelast. 'Dit kan niet langer. De onrust en de paniek onder kermisexploitanten is zeer groot. Er is veel paniek. Zo komt er een einde aan het 1200 jaar bestaan van de kermis. Het is een catastrofe.'

Vermolen gaat deze week actievoeren, net als de rest van de kermisbranche. Ze willen de Tweede Kamer overtuigen om de attracties zo snel mogelijk weer te laten draaien. Vijftig echtgenotes van kermisexploitanten overhandigen dinsdag op het Binnenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, waarin wordt gevraagd de kermissen eerder dan 1 september open te stellen.

Vermolen vertelt het idee te hebben dat kermisexploitanten worden gepiepeld. 'De hulp van de overheid is bij ons niet rendabel. Een extra hulppakket zit er niet aan te komen. Kermissen in september en oktober worden al afgelast. Maar waar moeten wij heen? Alles naar het oud ijzer brengen? Het is hopeloos.'

'In april al coronaproof'

Samen met de Nederlandse Kermisbond dient de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken. In dat protocol staat beschreven hoe de kermissen zich houden aan de coronamaatregelen en dat ze weer veilig open kunnen.

Oud-bestuurslid van de BOVAK Vermolen zegt dat hij in april zijn attracties aan alle maatregelen voldeden. 'Onze kermis in Apeldoorn was in april al coronaproof opgebouwd. Bij elke zaak gelden de voorwaarden voor het RIVM. Dus anderhalve meter, mondkapjes bij de medewerkers, mensen in de juiste loopbanen leiden en indien noodzakelijk een maximaal aantal bezoekers.'

'We willen werken'

'Het moment is al aangebroken dat het niet meer kan', zegt de Hagenaar. 'Het is een way of life. Je bent geboren op de kermis, er opgegroeid. Ons hele lichaam is erop ingesteld om van stad naar stad te reizen. Alle gezinnen lopen nu tegen een muur aan. Als de lente aanbreekt exploiteren we onze zaken tot eind oktober. We willen werken en niet ons hand ophouden.'

In een recent rapport over de gevolgen van de coronacrisis gaf 60 procent van de kermisondernemers aan op korte termijn ernstige liquiditeitsproblemen te verwachten. Extra zuur is dat het dit jaar een prachtige lente was met veel zon en weinig regen. 'Het is nog nooit zo’n mooi voorjaar geweest', aldus Vermolen. 'Met Pasen, de Koningskermis. We hadden in maart al opgebouwd, maar we hebben alles weer moeten afbreken. En alle kosten lopen door.'

'Dit kan niet langer'

Etienne van Hezik zegt namens de vijftig actievoerende kermisvrouwen dat de exploitanten op hun laatste reserves teren en dat ten onrechte is besloten de kermissen onder de grote evenementen te scharen, waardoor in de zomer vooralsnog geen kermissen zijn toegestaan. 'Waarom mogen pretparken wel open en kermissen niet? We zijn klakkeloos in de verkeerde branche geplaatst, terwijl kermissen gewoon veilig kunnen doorgaan.'

Ook de vrouw van Vermolen, Conny, sluit zich aan bij de vrouwen. Zelf spreekt de kermisexploitant maandag andere exploitanten en de BOVAK in Apeldoorn. Ze overleggen welke acties ze kunnen gaan voeren. 'Dit kan niet langer.'

Eind maart maakte Omroep West deze reportage met Jan Vermolen