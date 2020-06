Boomkwekerijmuseum Boskoop nog niet open: 'Te veel vrijwilligers in risicogroep coronavirus'

Jos van Meijel van het Boomkwekerijmuseum vertelt dat het museum nog niet opengaat vanwege het coronavirus. 'We zijn een museum dat helemaal door vrijwilligers gerund wordt. De meeste van hen zijn rond de zeventig jaar oud en zitten dus in de risicogroep. Op dringend aanraden van het Erfgoedhuis hebben we besloten niet op 16 juni open te gaan. We kijken nu naar begin of halverwege juli.'

Van Meijel legt uit dat het museum bestaat uit drie delen. 'De kijker krijgt alles te zien. We laten de historie, de ontwikkeling en de toekomst van de boomkwekerij zien. Met de vaste expositie zie je de hele historie en ontwikkeling. Dan laten we zien hoe men woonde en werkte met een rondleiding in een authentieke woning en dan hebben we nog de historische kwekerij met de loods waarin alle gereedschappen staan die vroeger gebruikt werden.'

De loods bij de historische kwekerij | Foto: Boomkwekerijmuseum

Bijzondere museumtuin

Ook is er extra aandacht voor de museumtuin van het Boomkwekerijmuseum. Die is vooral bijzonder vanwege de gewassen die erin staan. 'Het is een kwekerij uit 1910 toen de boomkwekerij in Boskoop heel groot was', legt Van Meijel uit. 'Er staan allemaal gewassen in die uit die tijd komen. Zo zijn er vakken met appel- en perenrassen die vroeger werden gekweekt. Die soorten en rassen zie je weinig terug, maar is vooral voor de liefhebber die een oud ras in zijn tuin wil hebben.'

In dit voorproefje van de rondleiding door het Boomkwekerijmuseum in Boskoop legt Jos van Meijel uit waarom bomen zo belangrijk en bijzonder zijn:

