Tim Akkerman wil voor 524 mensen optreden in Boeing 747

Hoewel het voor artiesten nog verboden is om voor méér dan honderd mensen op te treden, heeft de Haagse zanger Tim Akkerman een manier gevonden om voor maar liefst 524 bezoekers op te treden: op 1 juli, in een vliegtuig.

Afgelopen woensdag bracht Premier Rutte tijdens zijn persconferentie het nieuws naar buiten dat het vliegen vanaf 15 juni weer toegestaan is. Door deze nieuwe ontwikkeling kwam ook bij Akkerman de gedachte op om een concert in een Boeing 747 te geven.

'Ik ken iemand die vliegtuigen heeft staan', zei Tim Akkerman maandagmiddag op Radio West. 'Als ik de richtlijnen nu volg mag er gevlogen worden en mag men in het vliegtuig zitten... nou dan verplaatsen we toch het hele zooitje naar het vliegtuig'. Voor de goede orde: het vliegtuig staat in een loods ergens in Noord-Holland en zal niet gaan vliegen.

Met twee maten gemeten

De Haagse artiest houdt er rekening mee dat er alsnog een stokje voor wordt gestoken. 'Dan gaan we kijken wat er wel mogelijk is. Het punt wat ik eigenlijk ook wel wil bereiken hiermee is dat er met twee maten wordt gemeten. De hele cultuursector ligt op z'n gat en er mag niks. En vliegen mag dan wel.'

'Het is een beetje gek dat de ene sector wel iets mag en de andere sector niet. Dat is ook een beetje mijn drijfveer geweest om te kijken hoever we kunnen komen.'

Start kaartverkoop

Vanaf 13 juni wordt bekendgemaakt hoe de kaartverkoop in zijn werk zal gaan. 'En dan zo snel mogelijk die tent vullen natuurlijk!', aldus Akkerman.

