'Een serval is niet geschikt als huisdier'

Nadat een ontsnapte serval zondag in Zoetermeer voor veel opschudding zorgde rijst bij steeds meer omwonenden de vraag of een dergelijke katachtige wel geschikt is als huisdier. Wat stichting AAP betreft in elk geval niet. De opvang voor uitheemse dieren zet zich al jaren in om wilde katten zoals de serval te weren van de zogeheten positieflijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). ‘De serval is een exoot en hoort hier niet thuis.’

Volgens woordvoerder Peter de Haan van stichting AAP is de serval als huisdier ongeschikt. 'Wij zijn daar geen voorstander van', aldus De Haan. 'Het zijn geen tamme dieren, ze hebben veel ruimte nodig. In een huiselijke omgeving is het dierenwelzijn niet te waarborgen. Ze kunnen bovendien allerlei ziektes in zich dragen en er is risico op uitbraak. In een dierentuin kan het wel, maar bij een particulier? Nee.'

Zorgen

Zoetermeerder Johan van Herk weet daar inmiddels alles van. Hij stond zondag oog in oog met een ontsnapte serval in zijn achtertuin. De wilde kat, met als oorspronkelijke leefomgeving de Afrikaanse savanne, beet een van zijn konijnen dood en maakte zich vervolgens op voor een confrontatie met Van Herk zelf. Het liep met een sisser af, Van Herk wist de serval de tuin uit te jagen.

Omwonenden lieten weten zich zorgen te maken. 'Nu is het een konijn, straks is het een kind', luidt een van de reacties. De gemeente Zoetermeer stelt in een reactie de zorgen van de bewoners te delen. 'Het is een situatie waar we doorgaans niet vaak mee te maken krijgen', aldus de woordvoerder. 'De gemeente onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn voor verdere acties, uitgaande van de landelijke wetgeving en de Algemene Politie Verordening (APV). De gemeente heeft contact met de eigenaresse.'

Positieflijst

De eigenaresse van de serval liet in een eerdere reactie weten over de juiste papieren te beschikken voor het houden van de serval als huisdier. De serval staat op de zogeheten Inventarisatielijst zoogdieren van de RVO en mag vooralsnog als huisdier worden gehouden omdat het geen ernstig bedreigde diersoort is. Dierenorganisaties zetten zich echter al decennia in voor een positieflijst: een lijst waarop vermeld staat welke dieren geschikt zijn als huisdier. Wat hen betreft hoort de serval hier niet bij.

Een eerdere versie van zo’n positieflijst is sinds 2017 niet meer van kracht. Een nieuwe is in de maak. Stichting AAP verwacht deze zomer een conceptlijst in te kunnen zien van het Ministerie van LNV, waarna zij een advies zal uitbrengen met betrekking tot het houden van exotische dieren. AAP verwacht dat de nieuwe lijst per 2021 zal ingaan. 'Het liefst zien we dit Europees eenduidig geregeld', aldus De Haan. 'En we hopen dat mensen vooral hun gezonde verstand gebruiken. Dit is heel anders dan het houden van een hond of een kat.'

Statussymbool

Stichting AAP ziet het aantal meldingen van serval als huisdier stijgen. 'Velen beschouwen het dier als een 'trophy pet', een statussymbool', zegt De Haan. 'Mensen zien een serie als Tiger King op Netflix en gaan op internet op zoek naar dergelijke exotische dieren. Als ze jong zijn, is het schattig. Maar later gaat het vaak mis. De dieren krijgen verkeerde voeding, raken ondervoed, of worden opgesloten in te kleine ruimtes. Dan worden wij ingeschakeld.'

Hij vervolgt: 'Momenteel heeft stichting AAP een aantal jonge servals in de opvang voor re-socialisatie, maar er is een wachtlijst van nog zestien dieren. Vanwege de coronaregels ligt het vervoer stil. We kunnen nu geen dieren opvangen omdat we ook geen dieren kunnen herplaatsen bij dierenparken in binnen- en buitenland als een geschikt nieuw thuis voor de herstelde dieren.'

Mocht de serval niet worden opgenomen in de nieuwe positieflijst, dan mogen particulieren die nog onder de oude regelgeving vallen hun dier waarschijnlijk houden tot het overlijdt– mits ze er niet mee fokken of handelen.

