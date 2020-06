Yasin ziet hoe zijn buurman wordt doodgestoken: 'Hij zakte recht onder mijn raam in elkaar'

Een groep jonge jongens fietst door de straat, bij het huis van het slachtoffer minderen ze vaart: 'hier was het'. Ze wijzen naar de woning op de begane grond. In de nacht van zaterdag op zondag staat de straat in Moerwijk vol met hulpdiensten. Die proberen een neergestoken man te redden, maar tevergeefs. Het slachtoffer overlijdt ter plekke.

Foto: Regio15

Het slachtoffer is de buurman van Yasin. De man had er altijd alleen gewoond. Maar een aantal weken daarvoor was er een meisje bij hem ingetrokken. Yasin en zijn broer Ömer schatten haar tussen de twintig en de dertig. Ze was klein, had kort haar en sprak Engels.

'He has been stabbed'

In de nacht van de steekpartij is er ruzie in het huis waar het slachtoffer woont. Tussen twee mannen en de vrouw. 'Ze hadden vaker ruzie', vertelt Yasin. Maar als het uit de hand loopt en er wordt een kast omgegooid, belt hij de politie.

Als de centralist hem vraagt om naar buiten te lopen om te zien wat er aan de hand is, kijkt hij uit het raam en hoort de jonge vrouw schreeuwen: 'Help, help he has been stabbed'. (Hij is neergstoken, red.) Yasin kijkt uit het raam. Hij ziet zijn buurman en de verdachte: 'Toen heeft hij hem een paar keer gestoken.'

'Help, ik ben neergestoken'

De buurman zakt onder het raam van Yasin in elkaar: 'Letterlijk hier recht voor de deur', vertelt hij. De buurman ligt met zijn rug naar Yasin toe en roept: 'help ik ben neergestoken.'

Yasin vertelt verder. Hij beschrijft hoe zijn buurman opstaat en weer richting zijn eigen deur loopt. Daar ziet hij dat de verdachte hem nog een laatste keer steken: 'Met alle kracht'.

Op de fiets

Zijn broer Ömer weet nog te vertellen dat Yasin na de steekpartij achter de verdachte aan wilde. Die gaat er vandoor op de fiets. Maar de 40-jarige Voorburger komt niet ver.

Hij wordt even verderop, op de trambaan op de Melis Stokelaan aangehouden. De man zit vast. Als de hulpdiensten er zijn, blijft de vrouw de naam 'Dominique', schreeuwen, is te horen op beelden. Ook klimt ze op het dak van een auto.

Reden onduidelijk

Buurtbewoners kunnen kunnen alleen maar gissen naar de aanleiding voor de steekpartij. Ömer vertelt dat hij de verdachte wel vaker in de straat had gezien sinds het meisje bij het slachtoffer was ingetrokken. Zo'n tien dagen geleden was er ook ruzie, vertelt hij.

De man zou toen geschreeuwd hebben: 'Why are you doing this to me?' (waarom doe je mij dit aan, red.) Toen het meisje had aangegeven dat ze 'hier zou blijven', had de man met zijn fiets gegooid en was boos vertrokken. Ook op de dag van de steekpartij was de man al meerdere keren langs geweest, vertelt Ömer

Slachtoffer

Volgens de jongens was het slachtoffer een vriendelijke Nederlandse man waar ze weinig last van hadden, op een enkele keer geluidsoverlast na: 'Hij deed geen vlieg kwaad' , aldus Ömer. Of hij aan de drugs zat? Volgens de broers niet. Maar de verdachte wel, denken ze: 'Die had zeker wat gebruikt.'