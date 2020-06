Twee ramkraken in Rijswijk met dezelfde gestolen auto

Zowel in als vlakbij het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk zijn de afgelopen dagen ramkraken gepleegd. Bij beide ramkraken gebruikten de criminelen dezelfde gestolen auto.

In de vroege ochtend van zowel zondag als maandag ramden de dieven een winkel. Als eerste was een winkel aan de Prins Constantijn Promenade in het winkelcentrum In de Bogaard aan de beurt. Dat was op zondagochtend 7 juni rond 04.00 uur.

Een dag later, maandagochtend 8 juni rond 03.00 uur, was een winkel aan de Wethouder Hillenaarplantsoen het doelwit. Bij beide ramkraken is gebruik gemaakt van een zwarte Volkswagen Golf met een Duits kenteken.

Zwaar beschadigd

Maandagochtend rond 04.00 uur vonden agenten de auto leeg terug op de Florence Nightingalestraat in Rijswijk. Uit onderzoek blijkt dat de auto vorige week maandag, 1 juni, is gestolen bij het Bastion Hotel in Rijswijk.

Beide winkelpanden zijn door de ramkraak beschadigd geraakt. De eigenaren hebben inmiddels aangifte gedaan. Over een eventuele buit is niets bekendgemaakt. De politie zoekt getuigen en mensen die beelden hebben, bijvoorbeeld van beveiligingscamera's.

