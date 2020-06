Nog veel onduidelijkheid rondom dood Poolse man in Bodegraven

Er is nog veel onduidelijk over de dood van een 40-jarige Poolse man in een woning aan de Koninginneweg in Bodegraven. Een Poolse vrouw, de 39-jarige Jolanta J., zou hem op 24 februari met één of meerdere messteken om het leven hebben gebracht. Tijdens een zitting maandag bij de rechtbank bleef onduidelijk wat er precies is misgegaan in de woning in Bodegraven.

Jolanta J. werd door de politie in het huis aangehouden toen het lichaam van het slachtoffer werd gevonden. Buren van de man en vrouw gaan er vanuit dat de twee Polen een stel vormen. De vrouw zit nu in de cel en is in afwachting van opname in het Pieter Baan Centrum, waar wordt onderzocht of ze lijdt aan een geestelijke stoornis.

De wachtlijst voor het Pieter Baan Centrum is echter zo'n vier maanden. De advocaat van de J. verwacht dat er dit jaar geen inhoudelijke behandeling van de zaak komt.

Gebruikte messen

Het Openbaar Ministerie laat onderzoek doen naar messen die mogelijk zijn gebruikt tijdens het fatale incident in de woning. Ook worden familieleden in Polen nog ondervraagd over de zaak. Het Openbaar Ministerie wilde daarover maandag bij de rechtbank verder niks kwijt.

Tijdens de zitting was er een videoverbinding met Jolanta J. in de gevangenis, maar veel werd er niet door haar gezegd. Het enige wat J. zei, naar aanleiding van een vraag van de rechter, is dat het goed met haar gaat. De zaak wordt binnen drie maanden voorgezet.

